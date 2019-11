Eleições em Espanha. Líder do PP pede a Sánchez para não voltar a depender de independentistas

“Espero que Sánchez não volte a depender do voto dos independentistas”, disse Casado na parte inicial do debate entre os líderes dos principais cinco partidos espanhóis.



O PSOE subiu ao poder em junho de 2018, entre outros, com o voto dos partidos independentistas catalães, os mesmos que provocaram também a sua queda no início do corrente ano e obrigaram à realização das eleições em 28 de abril último.



A cinco dias de ir a votos a Espanha teve na última segunda-feira o único debate entre os líderes políticos tendo em vista as eleições do próximo domingo.



A situação na Catalunha marcou o debate, como nos conta a jornalista da Antena 1, Isabel Cunha.



Os estudos de opinião publicados nos últimos dias dão a vitória ao PSOE, mas a perder força em relação às eleições de abril, com o bloco de partidos de direita ligeiramente à frente dos de esquerda, sem que nenhum deles possa, aparentemente, desbloquear o impasse político que se vive no país.



A maior variação de votos é feita entre os partidos de direita, com o Cidadãos a perder uma parte substancial dos seus apoios a favor do PP e do Vox.



Os cinco candidatos esperam que o debate possa ter convencidos eleitores a votar no seu partido, a maior parte possível dos 30 por cento de espanhóis que as sondagens indicam ainda estarem indecisos a menos de uma semana das eleições.