Eleições em Espanha. Pedro Sánchez e Alberto Feijóo protagonizam debate tenso

Cem minutos de debate intenso, entre os dois candidatos à presidência do governo espanhol, marcados por inúmeras interrupções, muitas acusações e poucas propostas eleitorais. Assim foi o debate de segunda-feira à noite entre o líder do PSOE e atual primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, e o líder do PP, António Feijóo.







Pedro Sánchez, líder do Partido Socialista (PSOE), recandidata-se de novo ao cargo que assumiu pela primeira vez em 2018, mas de acordo com as sondagens publicadas esta semana chega em desvantagem. À frente nas sondagens está o Partido Popular (PP), de direita, liderado por Feijóo, que embora possa vir a ser o mais o votado não poderá governar sem maioria absoluta, deixando entreaberta uma possibilidade de uma coligação pós-eleitoral com o VOX, partido de extrema-direita, liderado por Santiago Abascal. As sondagens desta semana dão vitória ao PP, com uma média de 33% contra 28% do PSOE.Ao longo de quatro blocos temáticos, os dois candidatos à presidência do governo espanhol contrapuseram as suas posições sobreApesar de Pedro Sánchez considerar que, Feijóo acusou o atual primeiro-ministro de mentir constantemente, afirmando que, enfrentando atualmente um défice descontrolado, uma dívida crescente e uma economia enfraquecida, com uma inflação galopante e pouca criação de emprego.

Ameaça da extrema-direita no governo

A eventual entrada da extrema-direita no governo, por meio dos pactos com o VOX, dominou o debate., mas sim a entrada num, com a eleição de Feijóo (PP) e Abascal (VOX), para a governança espanhola, criticou Sánchez. Ao longo do debate criticou o líder da oposição pelos seus pactos com os “negacionistas” e “sexistas” do VOX.Por outro lado, Feijóo apelou ao voto massivo dos espanhóis no PP, no dia 23 de julho, para não ter que fazer coligações com a extrema-direita., afirmou. No entanto o líder do PP optou por não se desvincular do partido de extrema-direita, que lhe poderá dificultar as esperanças de conseguir uma ampla maioria nas eleições.

Ana Romeu, correspondente da RTP em Madrid

O momento alto do debate aconteceu quando o presidente do PP, Alberto Feijóo, propôs ao líder do PSOE, um pacto de abstenção para facilitar a governação da lista mais votada nas eleições de 23 de julho., afirmou Feijóo, pedindo a Sánchez que se comprometesse a fazer o mesmo se ganhasse. Mas sem sucesso, o líder do PSOE desconsiderou a proposta.

Momento-chave da campanha eleitoral

Apesar de, durante a campanha eleitoral e no rescaldo da derrota eleitoral do PSOE em maio, Pedro Sánchez ter proposto ao líder da oposição seis debates entre os dois, transmitidos em diversos canais de televisão, Feijóo apenas aceitou um, o que se realizou segunda-feira à noite, transmitido pelos canais de televisão do grupo privado de comunicação social Atresmedia. Por ter sido o único debate eleitoral, frente a frente e pela aproximação entre os dois partidos nos últimos dias, os dois líderes políticos espanhóis, protagonizaram um “momento-chave” na campanha eleitoral.Recentemente, o líder do Partido Popular (PP) criticou o tempo que Sánchez necessitou para a preparação do debate “por não ter facilidade em explicar o inexplicável”, depois de os assessores do primeiro-ministro espanhol terem revelado que após o último ato público da campanha na passada sexta-feira, este dedicaria os dias seguintes a preparar o debate, juntamente com os encontros internacionais em que terá de participar, em plena campanha, como primeiro-ministro.