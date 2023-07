Eleições em Espanha. Reações dos líderes partidários portugueses

Foto: Juan Medina - Reuters

Numa publicação na rede social Twitter Montenegro surge numa foto tirada na sede do PSD com Alberto Núñez Feijóo.



O presidente do PS sublinhou, no Facebook, a grande derrota da extrema direita e considerou que Pedro Sánchez poderá continuar à frente do governo apesar de ser necessária uma negociação complexa.



O Bloco de Esquerda saudou "todas as forças da esquerda transformadora que impediram uma maioria de direita"



E Rui Tavares do Livre também felicitou a plataforma "pela extraordinária campanha e pelo resultado nestas eleições".