Eleições em Espanha. Sánchez apela à estabilidade política

Foto: Violeta Santos Moura - Reuters

O rei de Espanha recebe esta terça-feira os líderes do PSOE, do PP e do Vox. O objetivo é depois indicar um candidato a chefe de Governo, que terá de ser aprovado pelo Parlamento.



As audiências começaram já na segunda-feira.



Durante a manhã foi recebido o líder do VOX, Santiago Abascal, seguido de Pedro Sánchez do, Partido Socialista. E, por fim, Alberto Núñez Feijóo, dirigente do Partido Popular, a força política mais votada nas eleições de julho.