Eleições em Hong Kong. Carrie Lam descarta novo mandato

A Região Administrativa Especial não contará com Carrie Lam no próximo Executivo. A governante manifestou o "desejo e a aspiração pessoais" de não concorrer a um segundo mandato, acrescentando que decisão tem por base razões familiares.





"Há apenas uma consideração e essa é a família. Eu já tinha dito a todos que a família é minha primeira prioridade (...) Eles acham que é hora de eu ir para casa", afirmou Lam em conferência de imprensa. A responsável é casada e tem dois filhos.







De acordo com a comunicação social de Hong Kong, o secretário-chefe John Lee, número dois do Executivo, também desistirá da corrida eleitoral. Todavia, oficialmente não houve ainda qualquer comentário.

Um país, dois sistemas

Após 156 anos de domínio britânico, Hong Kong passou para a soberania da China a 1 de julho de 1997.





A transferência baseou-se num acordo entre Pequim e Londres que implicava uma continuidade na aposta no desenvolvimento democrático da região e na adesão do Governo central ao princípio "um país, dois sistemas".





A cidade passou a ter direitos eleitorais limitados e sistemas jurídico e económico separados, ao abrigo de uma constituição regional. Ficou estabelecido que o Partido Comunista Chinês não teria presença política, nem os militantes poderiam concorrer nas eleições locais.







Durante as reformas políticas do regime híbrido, Pequim foi aumentando a pressão política e, em 2019, milhares de manifestantes pró-democracia saíram às ruas por causa de um projeto de lei que facilitaria a extradição de cidadãos para a China continental.





Os protestos duraram meses e foram marcados por episódios de violência. A demissão de Lam foi uma das reivindicações mais ouvidas.







O projeto lei acabou por ser retirado, mas nos meses seguintes a China aprovou uma lei de segurança nacional para Hong Kong, dando ao Governo central maior poder para moldar a vida naquele centro financeiro.





Lam argumentou, na época, que o projeto de lei visava proibir a secessão, a subversão do poder estatal, atividades terroristas e interferência estrangeira. Dos EUA e Reino Unido surgiram vozes críticas afirmando que essa disposição

O papel de Lam

Carrie Lam nasceu em Hong Kong em 1957 e diz-se católica devota. O percurso de funcionária pública levou-a a candidatar-se para governar o território com a missão de unir a população e equilibrar as aspirações de muitos residentes, face ao peso de Pequim.





Chefe executiva desde 2017, Lam enfrentou não só as grandes manifestações pró-democracia como teve também de gerir a pandemia, que infetou mais de um milhão dos 7,4 milhões de residentes na ex-colónia britânica.





Em 2021, Lam dizia à CNBC, perante a possibilidade de uma recandidatura: "Eu apenas tento confortar-me com a ideia de que, muitas vezes, as mulheres são deixadas para fazer o trabalho mais difícil. E acontece que eu sou uma delas".





As eleições decorrem a cada cinco anos. Os candidatos ao Governo do território são selecionados por um pequeno comité eleitoral constituído com partidários de Pequim - de modo a que quem se torne chefe-executivo da ex-colónia britânica tenha a aprovação tácita de Pequim. O próximo ato aleitoral está marcado para 8 de maio.