Eleições em Taiwan reelegem candidato do Partido Democrático Progressista

O independentista William Lai, saudou os eleitores por resistirem a “pressões externas”, numa referência velada à China, que reivindica a posse da ilha.





No seu discurso de vitória, o candidato do Partido Democrático Progressista (DPP), no poder, saudou o eleitorado por abrir "um novo capítulo na democracia" da ilha, apesar das ameaças de Pequim.





“Quero agradecer ao povo de Taiwan por escrever um novo capítulo na nossa democracia”, declarou William Lai, acrescentando: “Estamos a dizer à comunidade internacional que entre a democracia e o autoritarismo, estaremos do lado da democracia”.





O Presidente eleito prometeu “proteger Taiwan das contínuas ameaças e intimidações da China”, mas também “manter o intercâmbio e a cooperação” com Pequim.