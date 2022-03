Eleições em Timor-Leste. Candidatos mais jovens pedem papel mais ativo para a juventude

"Este é um momento importante para haver mudança no próprio pais, para assegurar que a mudança que nós queremos, para ter um país mais inclusivo e equitativo, começa hoje", disse à Lusa a ex-embaixadora Milena Pires depois de votar na Escola 5, em Comoro.

A diplomata, uma de vários candidatos mais jovens que se apresentam pela primeira vez às urnas, falava num dos centros de votação visitados pela Lusa hoje onde havia maiores filas.

Questionada sobre o grande leque de candidatos que se apresentam a votos (16), Milena Pires disse que isso "faz parte da transição geracional", demonstrando que "os jovens estão prontos para assumir as responsabilidades do país".

"Os eleitores estão cientes disso", afirmou.

Sobre a sua campanha, disse estar "contente" por ter conseguido passar uma mensagem "de mudança e de necessidade de uma nova liderança", cabendo agora ao eleitorado decidir.

Também Vergílio Guterres, jornalista e presidente do Conselho de Imprensa, disse depois de votar no centro de votação Grencinfor, no centro de Díli, que o elevado número de candidatos mais jovens é uma mensagem importante para o país.

"Nas eleições anteriores tive de escolher outra pessoa, mas desta vez tenho garantido pelo menos um voto para mim. E destaco isso, haver muitos candidatos, mas mais da nova geração", disse à Lusa.

"É uma grande mensagem política ao país e ao povo de que a esperança continua acesa para continuar a caminhar. Os velhos vão, os novos vêm e a luta continua", vincou.

Guterres recordou o papel dos jovens na história de Timor-Leste, desde 1974-75 até à geração de Santa Cruz -- numa referência ao massacre de 12 de novembro de 1991 -- e que importa reivindicar novo espaço político para os jovens.

"Já é tempo de a nova geração aparecer com novas iniciativas, novas narrativas sobre a história, principalmente a história de que essa independência foi uma obra coletiva, não apenas só de um ou outro. No período da luta pela independência, a juventude foi chave determinante", disse.

"Sou muito realista que ainda estamos nesta sociedade `figurativa` em que as figuras mais velhas e as históricas ainda marcam. Mas o processo de educação política tem de continuar para no futuro concentrar-se mais no programa, ideias, pensamentos, do que na história", afirmou.

Depois de votar na Escola Cristal, Constâncio Pinto, outro dos candidatos da dita `geração continuadora`, considerou o voto de hoje crucial, depois de vários anos de impasse político, com a economia e o desenvolvimento estagnados.

"Precisamos de uma liderança nova, com visão nova a serviço deste país. Ter muitos candidatos é um sinal de vontade de mudança, principalmente a nova geração. Temos um grande problema de desemprego muito alto neste país e este país precisa de novas soluções", disse.

Constâncio Pinto recordou as dificuldades que foi fazer campanha sem máquina partidária, mas notou que isso também "serve de exemplo", mostrando que o "Presidente deve ser independente e autónomo e desvincular-se de partidos".

Um total de 859.613 eleitores são chamados hoje a escolher o próximo Presidente timorense, entre 16 candidatos, o maior número de sempre. As urnas abriram hoje às 07:00 locais (22:00 de sexta-feira em Lisboa) para uma votação que se prolonga por oito horas.