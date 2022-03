Eleições em Timor-Leste. Mariano Sabino vota e destaca grande participação de jovens

"Hoje não é o dia para fazer declarações políticas, mas sim para respeitar o direito democrático e os votos do povo. Qualquer candidato a Presidente que o povo escolher é Presidente timorense, Presidente para Timor-Leste", afirmou à Lusa o líder do Partido Democrático, depois de votar numa escola em Vila Verde, no centro da capital timorense, Díli.

"A situação está normal, todos os eleitores, a polícia, as autoridades estão a colaborar para garantir que a situação continua calma, para todos exercerem o direito político e democrático", considerou.

Sabino, outrora membro da ala juvenil da resistência à ocupação indonésia, disse esperar que a eleição ajude os mais jovens "a exercer o seu direito político, votando pela mudança para Timor-Leste e para o seu futuro, dos jovens".

"Vinte anos depois da independência é momento certo para os jovens exercerem bem o seu direito político", afirmou.

"A grande participação é um sinal de esperança para o futuro", afirmou Sabino.

Um total de 859.613 eleitores são chamados hoje a escolher o próximo Presidente timorense, entre 16 candidatos, o maior número de sempre. As urnas abriram hoje às 07:00 locais (22:00 de sexta-feira em Lisboa) para uma votação que se prolonga por oito horas.