Eleições em Timor-Leste. Partido de Xanana é o mais votado até agora

A Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (FRETILIN) é a segunda força política, com 28 por cento. Em terceiro, está o PD - Partido Democrático - com 8 por cento. São consideradas as maiores eleições de sempre, tanto em número de eleitores - 890 mil - como de centros de votação.