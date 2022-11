Eleições EUA. Democratas asseguram dois congressistas no Nevada

O afro-americano Horsford foi reeleito para um quarto mandato no distrito do sul do Nevada, derrotando o veterano de guerra Samuel Peters, um candidato republicano alinhado com o antigo presidente Donald Trump.

Num comunicado, Horsford agradeceu aos apoiantes por terem votado no que ele chamou de "uma das eleições mais importantes da nossa vida".

Quanto ao representante do distrito de Las Vegas, um lugar que os republicanos contavam conquistar pela primeira vez desde 1998 após uma revisão das divisões administrativas, a democrata Dina Titus derrotou o rival Mark Robertson.

A contagem de votos levou vários dias, em parte por causa do sistema de votação por correio criado pelo parlamento estadual do Nevada em 2020, que exige que os condados aceitem votos enviados no dia da eleição (terça-feira), se chegarem até quatro dias depois.

Ao quarto dia de contagem de votos para as eleições intercalares norte-americanas, os republicanos ainda lideram a corrida pela maioria na Câmara de Representantes, mas têm perdido `velocidade` para os democratas.

Com 435 cadeiras em jogo e a contagem de votos ainda em andamento, as projeções da agência Associated Press colocam os republicanos à frente, concedendo-lhes 211 assentos e 199 aos democratas, sendo 218 necessários para formar uma maioria.

À medida que a contagem de votos continua, particularmente em estados que aderiram massivamente ao voto por correspondência, os democratas têm vencido a maioria das disputas mais apertadas, o que os mantém na corrida pela maioria na câmara baixa do Congresso norte-americano.

Já a corrida para o Senado está mais renhida, com os republicanos a conseguirem 49 assentos, contra 48 assegurados pelos democratas, num total de 100 assentos em disputa.

Os três lugares `disponíveis` estão a ser disputados no Arizona, Nevada e Geórgia, apesar deste último ser responsável por arrastar o processo eleitoral até dezembro, quando o estado irá novamente a votos para nomear um senador para o Congresso, depois de nenhum dos candidatos ter atingido a marca de 50%.

A história repete-se, uma vez que há dois anos, quando em simultâneo com as eleições presidenciais também se disputavam alguns lugares para o senado, recaiu igualmente sobre o estado da Geórgia o controlo da câmara alta do Congresso, que acabou por ficar nas mãos dos democratas, com um empate a 50 lugares e o desempate da vice-Presidente Kamala Harris.

As eleições intercalares norte-americanas, realizadas na terça-feira, determinarão qual o partido que controlará o Congresso nos dois últimos anos do mandato do Presidente Joe Biden (democrata).