Eleições EUA. Democratas e Republicanos em disputa acesa por último lugar no Senado

Apesar do controlo do Senado já não estar em aberto, esta segunda volta extremamente competitiva na Georgia tem implicações nacionais, já que os Democratas tentam solidificar o seu domínio na câmara alta do Congresso.

Além disso, o resultado de terça-feira também será um teste à recém-lançada campanha presidencial de Donald Trump para 2024, uma vez que o ex-chefe de Estado declarou abertamente apoio a Herschel Walker.

A Geórgia viu-se obrigada a ir novamente a eleições depois de nenhum dos candidatos ter atingido a marca de 50% nas eleições intercalares de 08 de novembro.

O senador em exercício, o reverendo Democrata Raphael Warnock, enfrentará novamente a ex-estrela de futebol americano Herschel Walker, desta vez numa votação sem um terceiro candidato.

Os últimos dias de campanha centraram-se em debates sobre questões de raça, classe e poder, neste estado com um papel fundamental na política norte-americana.

Durante o fim de semana, Warnock teve a agenda mais pesada dos dois candidatos, tendo estado presente em seis eventos em várias cidades e feito o seu último sermão antes do sufrágio, na Igreja Batista Ebenezer, onde disse aos paroquianos que "votar é uma forma de oração".

Em comícios repletos de apoiantes enérgicos, Warnock concentrou-se em promover as vitórias políticas dos Democratas e a sua disposição para trabalhar com os Republicanos. O reverendo procurou mobilizar os eleitores afro-americanos, asiáticos, latinos e brancos da classe trabalhadora que, há dois anos, o levaram à sua primeira vitória na corrida para o Senado.

A seu favor, Warnock tem o facto de ter dominado as angariações de fundos e, consequentemente, os gastos em publicidade.

Já Walker, perseguido por escândalos e gafes, compareceu em dois eventos: um em Atlanta, antes de um jogo de futebol americano da Universidade da Georgia, onde não se pronunciou, e um comício de domingo em Loganville, onde fez um forte apelo final ao voto.

Com um perfil controverso, Walker, um protegido de Trump, é um ex-atleta de futebol americano que foi duramente criticado na campanha para as intercalares após ter feito campanha contra o aborto, apesar de duas mulheres o acusarem de ter pago as suas interrupções de gravidez.

Até ao momento, foram realizadas poucas sondagens sobre esta segunda volta, mas um levantamento feito pela CNN e divulgado na sexta-feira mostrou Warnock com uma vantagem estreita sobre Walker, 52% contra 48%, respetivamente.

Ambos os candidatos esperam um resultado próximo na eleição de terça-feira, num estado bastante dividido.

Warnock obteve cerca de 37.000 votos a mais do que Walker na eleição de 08 de novembro. No entanto, o Democrata ficou aquém da maioria, o que exigiu esta segunda volta.

A eleição deste ano traz um cronograma mais reduzido face a 2020, com a segunda volta a ocorrer apenas quatro semanas após as intercalares, graças à nova lei eleitoral da Georgia. Em 2020, a segunda volta ocorreu dois meses após as eleições de meio mandato.

Os eleitores na Geórgia podem votar de três maneiras: por correio, pessoalmente durante a votação antecipada e pessoalmente no dia da eleição.

De acordo com a imprensa norte-americana, mais de 1,8 milhões de georgianos já votaram antecipadamente, 26% menos do que haviam votado na primeira volta, quando a participação tende a ser maior.

Contudo, esse ritmo supera os recordes anteriores estabelecidos por eleitores que votaram nas segundas voltas em 2018 e 2016, segundo dados estaduais.

O controlo do Senado não depende desta eleição, uma vez que os Democratas já garantiram a maioria através dos 50 assentos que conseguiram nas intercalares, que se juntam ao voto de desempate da vice-presidente Kamala Harris.

Contudo, se forem bem-sucedidos na Georgia, os Democratas podem encerrar as intercalares de 2022 com uma maioria ampliada.