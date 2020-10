Eleições EUA. Empresa de segurança privada impedida de colocar guardas em locais de voto

Sediada no Estado norte-americano do Tennessee, a empresa de segurança privada Atlas Aegis foi criada no ano passado e é gerida por veteranos das forças militares dos Estados Unidos, incluindo pessoas com experiência no Comando de Operações Especiais.No início deste mês,, protegendo “negócios locais e casas, de pilhagens e destruição” levadas a cabo pela extrema-esquerda.Em entrevista ao, Caudle adiantou na altura que tencionava enviar “um grande grupo” até ao Estado do Minnesota paraA atividade da Atlas Aegis levou a uma investigação pelo procurador-geral Keith Ellison, segundo o qual “as leis federais no Minnesota são muito claras: é estritamente ilegal intimidar ou interferir com os eleitores”.

Um porta-voz da campanha eleitoral de Donald Trump garantiu que os membros da campanha nunca ouviram falar da Atlas Aegis.

Ellsion ordenou, assim, que a empresa desistisse das suas intenções, alertando que, para além da intimidação de eleitores, estavam também em causa as leis sobre certificação de seguranças, reuniões de grupos armados e perturbações em espaços públicos., assegurou o procurador-geral esta segunda-feira, anunciando que chegou a um acordo com a Atlas Aegis.Esse acordo estabelece que a empresa de segurança abdica de fornecer serviços de segurança até ao dia 1 de janeiro de 2022 e que não irá tentar intimidar os eleitores durante as votações para as presidenciais. Se violar o acordo, enfrentará uma multa de 50 mil dólares.

“Mal-entendido” por parte da empresa de segurança

Segundo o documento, o plano da Atlas Aegis surgiu depois de uma outra empresa de segurança sedeada no Minnesota ter recorrido à empresa do Tennessee com o intuito de proteger um grupo de negócios contra possíveis distúrbios civis devido às eleições. Essa empresa, não identificada, nunca terá, porém, mencionado que o trabalho deveria incluir seguranças junto aos locais de voto.“De facto,”, lê-se no acordo, segundo o qual nem os funcionários destacados para as eleições nem as forças de segurança do Minnesota sabiam que “civis armados iriam guardar os locais de voto”.O caso está a preocupar organizações de direitos civis e até membros dos governos estaduais que, segundo oe assustem os eleitores.A situação no Minnesota é especialmente frágil, depois de vários meses de manifestações contra a injustiça racial após a morte do norte-americano George Floyd às mãos da polícia da cidade de Minneapolis. Durante esses protestos, centenas de negócios por todo o Estado foram alvo de pilhagens e destruição.