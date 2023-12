Eleições EUA. Republicanos duvidam da contagem de votos nas primárias

Uma sondagem do Centro NORC para Pesquisa de Assuntos Públicos feita para a agência noticiosa Associated Press diz que apenas cerca de um terço dos republicanos dizem ter muita confiança de que os votos nas eleições primárias do seu partido serão contados corretamente.

Cerca de três em cada 10 republicanos apresentam uma confiança moderada e 32% dizem ter apenas um pouco ou nenhuma confiança no processo de contagem de votos.

Em contraste, 72% dos democratas têm grande confiança de que o seu partido contará os votos com precisão nas suas eleições primárias.

Os democratas também revelam uma probabilidade ligeiramente maior do que os republicanos de ter um elevado nível de confiança na precisão da contagem de votos do Partido Republicano.

Os republicanos também duvidam que os votos sejam contados com precisão nas eleições presidenciais que serão realizadas em novembro.

Cerca de um quarto dos republicanos dizem ter pelo menos um pouco de confiança de que os votos nas eleições presidenciais de 2024 serão contados com precisão, um valor significativamente inferior ao dos democratas.

O ceticismo entre os republicanos surge depois de anos em que o ex-Presidente Donald Trump denunciou sem fundamento a existência de fraude eleitoral nas eleições de 2020, que perdeu contra o atual Presidente, Joe Biden.

As autoridades eleitorais federais e estaduais e o próprio procurador-geral de Trump admitiram não existir provas confiáveis de que a eleição tenha sido adulterada.

As alegações de fraude do ex-Presidente também foram rejeitadas pelos tribunais, inclusivamente por juízes nomeados por Trump.

A sondagem hoje divulgada constatou ainda uma falta generalizada de confiança em ambos os principais partidos políticos sobre o processo eleitoral.

Cerca de um quarto dos adultos norte-americanos afirmam ter apenas um pouco de confiança ou nenhuma de que tanto o Partido Democrata como o Partido Republicano têm um processo justo para selecionar um candidato presidencial.

Cerca de metade dos adultos norte-americanos estão pessimistas quanto ao futuro do Partido Republicano, incluindo um terço dos republicanos e 45% dos independentes.

A sondagem revelou que 45% dos adultos norte-americanos estão pessimistas quanto ao futuro do Partido Democrata, incluindo cerca de um quarto dos democratas e 41% dos independentes.

Mesmo aqueles que se identificam com os dois partidos políticos estão preocupados sobre quem as suas organizações irão nomear.

Apenas três em cada 10 democratas dizem estar confiantes de que o processo do Partido Democrata resultará num candidato cujas opiniões representem a maioria dos norte-americanos.

Da mesma forma, apenas cerca de três em cada 10 republicanos dizem que o processo do Partido Republicano produzirá um candidato que representa a maioria dos americanos.