Eleições europeias de maio poderão ser um novo referendo ao Brexit

O Change UK pretende concorrer às eleições europeias com a defesa do "remain", ou "permanecer" na União Europeia.



É praticamente uma certeza que o país irá participar nas eleições europeias a 23 de maio.



Por outro lado, o partido Brexit, fundado por Nigel Farage, ganhou novo fôlego com a terceira rejeição do acordo de May, esta sexta-feira, no Parlamento.



Ambos expressam a polarização do Brexit junto dos cidadãos britânicos e poderão roubar vários lugares aos partidos tradicionais, que se mostraram incapazes de se entender em todo o processo.



As eleições europeias poderão assim vir a funcionar como um autêntico segundo referendo ao Brexit.



A análise da enviada especial da RTP, Ana Romeu.