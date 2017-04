Eleições gerais em Angola marcadas para 23 de agosto

RTP 24 Abr, 2017, 16:56 / atualizado em 24 Abr, 2017, 17:01 | Mundo

A notícia foi dada em conferência de imprensa transmitida em direto pelo porta-voz daquele organismo, o procurador-geral da República João Maria de Sousa.



"Sob proposta do Presidente da República", afirmou o procurador-geral, "o Conselho da República aprovou segunda-feira a data de 23 de agosto para a realização de eleições gerais em Angola"



Agora o Chefe de Estado deverá convocar formalmente 9,6 milhões de eleitores angolanos.



José Eduardo dos Santos, de 74 anos, não irá candidatar-se, pondo fim a um dos mais longos mandatos em África - 38 anos - sucessivamente confirmado em eleições como Presidente, desde 1976.



Em fevereiro, o seu partido, o MPLA (Movimento Popular da a Libertação de Angola) designou o atual ministro da Defesa, João Lourenço, para suceder a José Eduardo dos Santos, caso vença as eleições - o cenário mais provável.

Eleições transparentes

Esta manhã, o chefe de Estado presidiu no Palácio Presidencial à abertura da 32.ª reunião do Conselho da República, que convocou para decidir "qual a melhor data" para a realização das eleições gerais.



"Todas as condições de natureza política, legislativa, financeira e logística e de segurança e de ordem pública, estão praticamente criadas, para que as eleições gerais decorram de forma transparente e sem quaisquer constrangimentos sobre os seus principais protagonistas, por forma a que seja consideradas pela opinião pública nacional e internacional como livres, justas e credíveis", disse José Eduardo dos Santos.



O Conselho da República é um órgão consultivo do Presidente da República, que o convocou pela última vez a 10 de fevereiro de 2015, na altura para debater as consequências da forte queda nas receitas com a exportação de petróleo.



"Os cidadãos nacionais começam a tomar consciência de que o voto constitui um meio imprescindível e inadiável de que dispõem para influenciar o curso dos principais acontecimentos políticos do país, como atesta a grande adesão dos eleitores ao processo de atualização do registo eleitoral 2016/2017", disse ainda o chefe de Estado e presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA).

Apelo à participação

O Conselho da República integra o vice-Presidente, Manuel Vicente, o presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, o presidente do Tribunal Constitucional, Rui Ferreira, e o procurador-geral da República, João Maria de Sousa.



Estão ainda representados o vice-presidente do MPLA, João Lourenço (empossado hoje) e os presidentes da UNITA, Isaías Samakuva, da CASA-CE, Abel Chivukuvuku, do PRS, Eduardo Kuangana, e da FNLA, Lucas Ngonda, os cinco partidos com representação parlamentar.



"O momento do voto constitui um dos pontos altos da democracia, de que nenhum cidadão, consciente dos seus deveres, se deve eximir de participar. Por essa razão, aproveito a oportunidade de estar na presença dos líderes dos partidos políticos com assento no parlamento para apelar a que exerçam, a partir das suas organizações, influência sobre os seus militantes e simpatizantes para a sua participação plena no pleito eleitoral", exortou o chefe de Estado.





