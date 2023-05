Eleições Grécia. Partido Nova Democracia vence primeira volta mas fica aquém da maioria

Este é o melhor resultado do partido de Mitsotakis desde 2007, superando em mais de 20 pontos percentuais o principal partido da oposição de esquerda Syriza, do ex-primeiro-ministro Alexis Tsipras.

Para além do ND e do seu principal rival Syriza, os socialistas do Pasok-Kinal, liderados por Nikos Androulakis, ocupam o terceiro lugar, com 11,51% dos votos.

Η ελπίδα νίκησε την απαισιοδοξία και η ενότητα τον διχασμό. Είμαι υπερήφανος, είμαι και συγκινημένος, καθώς αισθάνομαι πολύ βαριά την ευθύνη που εναποθέτει στους ώμους μου ένα τόσο εντυπωσιακό ποσοστό. Δεσμεύομαι ότι θα εργαστώ ακόμα πιο σκληρά για να τιμήσω την εμπιστοσύνη σας. pic.twitter.com/Wz7U1vpPSL — Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) May 21, 2023

Os resultados não chegam, contudo, para uma maioria absoluta.O resultado inconclusivo das eleições deste domingo aponta para uma segunda volta, a menos que um dos três partidos mais votados consiga apresentar uma coligação para formar Governo.Esta segunda-feira, tal como exige o protocolo, a presidente da Grécia, Katerina Sakellaropoulou, entregará a Mitsotakis um mandato de três dias para explorar as opções de formar uma coligação.Num discurso na noite de domingo, Mitsotakis disse estar “orgulhoso e emocionado” com o resultado. “A esperança venceu o pessimismo, a unidade venceu a divisão”, disse Mitsotakis.Para além dos três principais partidos, outros dois conseguiram ultrapassar a barreira dos 3% de votos para conseguir eleger deputados. O Partido Comunista KKE conseguiu 7,21% dos votos e os nacionalistas de Elliniki conquistaram 4,45%. O partido antissistema MeRa25, de Yanis Varoufakis, ex-ministro das Finanças, caiu de 3,44% para 2,62% dos votos e segue fora do Parlamento.

Direita consolida-se apesar de polémicas

Pensava-se, por isso, que a popularidade do ND tivesse diminuído e que o partido saísse prejudicado nestas eleições. No entanto, os gregos parecem ter votado pela estabilidade, que aliás foi o tema da campanha eleitoral de Mitsotakis.Mitsotakis prometeu reduzir ainda mais os impostos, diminuir o desemprego e estimular a economia, atraindo mais investimento estrangeiro.c/agências