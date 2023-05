Eleições Guiné-Bissau. Músicos e filhos de governantes na corrida para serem eleitos deputados

Masta Tito, aliás Marcelino Morgado, de seu nome verdadeiro, é um dos vários notáveis guineenses que entraram na corrida eleitoral para tentarem ser eleitos deputados do futuro parlamento, a sair das legislativas de 04 de junho.

No seu `slogan` de campanha, Masta Tito defende que quer o povo, sobretudo os jovens, no controle do país.

"Povo no poder. Não importa onde, nem com quem, importante é dar oportunidade aos jovens, determinados e com vontade de dar o seu contributo para o seu povo", enfatizou o candidato a deputado em Quinara, no sul da Guiné-Bissau.

Masta Tito é candidato pelo Partido Luz da Guiné-Bissau (PLGB) liderado pelo também jovem jurista e músico Lesmes Monteiro que "largou" o ativismo para criar um partido.

Lesmes Monteiro, 37 anos, que tem como lema "Agora é a nossa vez", acredita que com os jovens, que representam 60% da população guineense, vai conseguir ser eleito deputado.

Monteiro, um dos fundadores do Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados com a situação do país, é candidato a deputado pelo PLGB, legalizado pelo Supremo Tribunal de Justiça em dezembro de 2022, no círculo 28 em Bissau.

No mesmo círculo, concorrem, entre outros, o líder do Partido Africano para a Independência para a Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Domingos Simões Pereira e o ex-ministro do Interior general Sandji Fati, pelo partido Movimento para Alternância Democrática (Madem-G15).

A escritora Vanessa Vaz, 25 anos, conhecida por Né Vaz, também decidiu lançar-se na política, juntando-se ao PAIGC.

O partido faz parte da coligação Plataforma Aliança Inclusiva (PAI) -- Terra Ranka, pela qual Né Vaz, como é conhecida a autora dos romances "Conversas íntimas" e "Pérola Roubada", é candidata a deputada no círculo 8, que integra as localidades de Mansoa e Nhacra, no centro da Guiné-Bissau.

Uma outra figura notável da Guiné-Bissau que entra na corrida eleitoral é Elisabete Ialá, antiga primeira-dama, viúva do ex-Presidente guineense Kumba Ialá, como candidata a deputada pelo Partido da Renovação Social (PRS), fundado pelo seu marido.

Elisabete Ialá concorre no círculo 5, nas localidades de Bissorã e Binar, no centro do país, onde, entre outros, concorrem também o atual primeiro-ministro e líder do partido Assembleia do Povo Unido -- Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB), Nuno Gomes Nabiam.

Sansau Ialá, uma das filhas de Kumba Ialá, filiou-se no Partido dos Trabalhadores da Guiné (PTG), do atual ministro da Agricultura, Botche Candé, e é candidata a deputada também no círculo 5.

Sansau disse que quer recuperar a amizade que o seu pai tinha com Botche Candé, que foi seu conselheiro e ministro.

Sansau Ialá tem animado os comícios de Botche Candé, lembrando aos eleitores um dos motes dos discursos do seu falecido pai Kumba Ialá: "Não à corrupção", que, disse foi herdado pelo líder do PTG.

Juelma Cubala, esposa do atual primeiro-ministro, Nuno Nabiam, também tenta ser eleita pela primeira vez deputada ao parlamento pelo partido APU-PDGB, sendo cabeça de lista no círculo 25, em Bissau.

A lista de pretendentes ao próximo parlamento é engrossada por filhos de antigos e atuais governantes, nomeadamente, Cuca Fadul, filho do antigo primeiro-ministro Francisco Fadul, Bodjan Candé, filho de Botche Candé, Herson Vaz, filho do antigo Presidente guineense José Mário Vaz, e Carla Aimé Gomes, filha do ex-primeiro-ministro e antigo líder do PAIGC Carlos Gomes Júnior.

A empresária Carla Aimé é candidata pelo Madem-G15 no círculo 26, em Bissau, justamente onde o seu pai, que agora se retirou da política pública, foi eleito deputado várias vezes e o igualmente empresário Herson Vaz tenta ser eleito deputado pelo mesmo partido, mas no círculo 21, que engloba Cacheu e São Domingos, no norte do país.

Engenheiro informático e empresário, Cuca Fadul desvinculou-se da União Patriótica Guineense (UPG) para se filiar no PRS, sendo candidato a deputado no círculo 8, Mansoa e Nhacra.

Cuca Fadul tem apresentado como lema: "Água nas nossas casas, paz nas nossas tabancas".

O caso que tem causado alguma intriga aos guineenses é o do Bodjan Candé, que assumiu até recentemente funções de comandante da Guarda Fiscal, em São Domingos, que é candidato a deputado pelo partido do seu pai no círculo 24 em Bissau.

A lei guineense veda aos elementos paramilitares o exercício político ativo.

Duas coligações e 20 partidos políticos iniciaram em 13 de maio a campanha eleitoral para as sétimas eleições legislativas em 04 de junho, depois de o Presidente ter dissolvido o parlamento em 18 de maio de 2022.

A campanha eleitoral vai decorrer até 02 de junho.