Eleições intercalares EUA. Embaixadora norte-americana em Portugal confia em processo seguro

As eleições intercalares nos Estados Unidos, marcadas para 08 deste mês, serão as primeiras após a invasão do Capitólio pelos apoiantes do ex-Presidente Donald Trump, suscitando receios de nova contestação à integridade do processo eleitoral.

Contudo, em declarações à Lusa, a embaixadora dos EUA em Portugal assegura que esses receios são infundados e manifesta total confiança na autoridade do Departamento de Justiça para dissipar todas as dúvidas e críticas, nomeadamente sobre a sensível questão do acesso ao voto por toda a população, incluindo as minorias.

"O nosso Departamento de Justiça está comprometido em garantir que todos os eleitores elegíveis possam votar, que os seus votos sejam contados, sem discriminação ou intimidação", disse à Lusa Randi Levine.

A embaixadora está ainda confiante que as autoridades vão garantir a validade dos resultados eleitorais, afastando os cenários de fraude eleitoral, apesar de vários grupos extremistas nos Estados Unidos estarem apreensivos sobre a transparência do processo.

"As autoridades eleitorais dos Estados Unidos e os especialistas em segurança eleitoral sabem que a fraude eleitoral é extremamente rara. O nosso sistema tem fortes mecanismos de controlo, que permitem proteger a integridade do processo de votação", garantiu Levine.

A embaixadora lembrou ainda que a Agência de Segurança Cibernética e Infraestruturas (que é tutelada pelo Departamento de Justiça) declarou as eleições presidenciais de 2020 (fortemente contestadas pelos apoiantes de Trump) como "as mais seguras na história norte-americana", tendo previsto a manutenção destas condições de segurança no futuro.

Vença quem vencer as eleições intercalares de dia 08, a embaixadora acredita que Portugal e os EUA se vão manter aliados próximos.

"Portugal e os Estados Unidos mantêm laços bilaterais estreitos desde 1791, quando Portugal se tornou a primeira nação neutra a reconhecer os EUA após a Guerra da Independência" norte-americana, lembrou Randi Levine.

"Quer se trate dos fortes laços das nossas orgulhosas comunidades portuguesas nos Estados Unidos, da nossa aliança através da NATO ou dos nossos valores partilhados de democracia, direitos humanos e compromisso com o Estado de Direito, a amizade dos nossos países dura há mais de 200 anos e isso fala por si", concluiu a embaixadora norte-americana.

As eleições intercalares norte-americanas, a 08 de novembro, determinarão qual o partido que controlará o Congresso nos dois últimos anos do mandato do Presidente Joe Biden, estando também em jogo 36 governos estaduais e vários referendos estaduais a medidas sobre questões-chave, incluindo aborto e maconha.

Em disputa estarão todos os 435 lugares na Câmara dos Representantes, onde os democratas atualmente têm uma estreita maioria de cinco assentos, e ainda 35 lugares no Senado, onde os democratas têm uma maioria apenas graças ao voto de desempate da vice-presidente Kamala Harris.