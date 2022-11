Eleições intercalares nos EUA. Agências de segurança alertam para perigo de atos de violência

As agências de segurança norte-americanas partilharam na última sexta-feira um boletim interno a alertar para a ameaça crescente de atos domésticos violentos nas próximas semanas,Na última sexta-feira, o marido da congressista foi atacado com um martelo e sofreu uma fratura no crânio.De acordo com este boletim, consultado pela NPR Consideram ainda que, destacam ainda as agências de segurança dos EUA.De acordo com as principais forças de segurança norte-americanas, os atacantes poderão recorrer à narrativa de contestação dos resultados eleitorais de 2020, aquando da derrota de Donald Trump. Alegações que estiveram também na base do ataque ao Capitólio, a 6 de janeiro de 2021.O comunicado revela ainda que foram identificados “extremistas violentos” no mês passado que alegaram que o sistema eleitoral está sob ataque e que ameaçaram com violência contra políticos.Tópicos sociais fraturantes nos Estados Unidos, como o aborto ou os direitos LGBT poderão motivar possíveis atacantes.Consideram ainda queSegundo as principais forças de segurança norte-americanas, há a possibilidade de extremistasAcrescentam ainda que os extremistas poderão procurar visar estes locais na esperança deO boletim em causa identificou os “lobos solitários” como principal ameaça, sendo que não há para já indicação de planos específicos por parte de grupos extremistas organizados.