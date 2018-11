Eleições intercalares nos EUA. Maioria republicana no Senado pode encurtar

RTP09 Nov, 2018, 17:23 / atualizado em 09 Nov, 2018, 17:25 | Mundo

As eleições intercalares decorreram no dia 7 de novembro mas, em alguns Estados norte-americanos, ainda há muito por decidir. É o caso da Florida, onde está iminente uma recontagem de votos na disputa por uma posição no Senado, uma vez que o republicano Rick Scott está à frente do adversário, o democrata Bill Nelson, apenas por uma diferença de 0,2 pontos percentuais.











Uma eventual vitória de Bill Nelson não seria suficiente para alterar o equilíbrio de forças no Capitólio e retirar a maioria que os Republicanos conquistaram no Senado (51 assentos republicanos contra 46 democratas e independentes), mas permitiria restringir o predomínio do Grand Old Party na câmara alta norte-americana.







Em Washington, Donald Trump continua a demonstrar apoio ao candidato do seu partido. “As autoridades estão a analisar outro grande escândalo de corrupção relacionado com a fraude eleitoral nos condados de Broward e Palm Beach. A Florida votou em Rick Scott!”, escreveu o Presidente norte-americano no Twitter.







Law Enforcement is looking into another big corruption scandal having to do with Election Fraud in #Broward and Palm Beach. Florida voted for Rick Scott! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de novembro de 2018

Na quinta-feira, o candidato republicano anunciou que apresentara queixa contra dois funcionários eleitorais por alegada fraude no dia das eleições. Na quinta-feira, o candidato republicano anunciou que apresentara queixa contra dois funcionários eleitorais por alegada fraude no dia das eleições.





Esta ameaça de recontagem dos votos na Florida faz eco da fatídica recontagem de votos na eleição presidencial de 2000, naquele mesmo estado. Na altura, George W. Bush derrotou Al Gore na Florida com a diferença de 537 votos, o que lhe permitiu vencer a nível nacional.





A incerteza paira sobre outros Estados norte-americanos, como é o caso do Mississipi, onde nenhum candidato conseguiu ultrapassar os 50% de votos. A segunda volta está marcada para o dia 27 de novembro.







Já no Arizona, está muito próxima a confirmação da vitória da democrata Kyrsten Sinema sobre a republicana Martha McSally na corrida por um lugar no Senado, ao contrário do que indicavam as primeiras projeções. Segundo os últimos resultados conhecidos, as duas congressistas estão separadas por apenas 9.610 votos.

Segundo a lei daquele Estado, há obrigatoriedade de recontagem de votos caso a diferença entre o candidato vencedor e o candidato vencido seja inferior a 0,5 pontos percentuais.