Eleições locais no Reino Unido também são teste para Boris Johnson

Boris Johnson é nesta fase um governante debaixo de pressão por causa do escândalo das "festas" no Número 10 de Downing Street, ocorridas em contexto de restrições pandémicas. O primeiro-ministro britânico tem igualmente sido alvo de reprovação por aparente inércia perante a subida da inflação, um dos impactos da invasão russa da Ucrânia.



A campanha para estas eleições locais, de resto, acabou por ser dominada pela escalada dos preços da energia e da alimentação. Se os conservadores saírem deste processo eleitoral com um resultado negativo, pode ficar em causa, no limite, a permanência de Boris Johnson à frente do Executivo. As sondagens para as eleições locais atribuem vantagem ao Partido Trabalhista.



Por sua vez, Keir Starmer, líder dos tabalhistas, tem a expectativa de um resultado que lhe permita cimentar a posição de candidato ao cargo atualmente ocupado pelo antigo mayor de Londres.



As urnas estão abertas desde as 7h00 e fecham às 22h00. Podem votar os cidadãos britânicos e de países da União Europeia ou da Commonwealth que residam no Reino Unido e tenham 18 anos ou mais. Na Escócia e no País de Gales, a votação alarga-se a cidadãos estrangeiros com 16 ou mais anos de idade e que sejam residentes.

Eleições em números



As eleições locais britânicas realizam-se em todos os 32 municípios da região de Londres e em largas dezenas de autarquias por todo o país. Em Inglaterra, estão em jogo 4.360 lugares em 146 autarquias e na Escócia são 1.227 assentos em 32 localidades. Já no País de Gales, vão a sufrágio 1.234 lugares em 22 municípios. Há pelo menos nove portugueses candidatos nas eleições para vereadores.





Na Irlanda do Norte discute-se os 90 assentos da Assembleia Legislativa, a designar nas urnas em 18 distritos eleitorais. O governo regional autónomo será determinado por esta votação. A somar ao braço-de-ferro entre os nacionalistas republicanos do Sinn Féin e o Partido Democrata Unionista, os holofotes voltam-se para o Alliance e o SDLP, forças com posições neutras quer face à monarquia, quer à causa da reunificação da Ilha da Irlanda.



O escrutínio dos votos terá início logo após o fecho das urnas para a maior parte das autarquias inglesas. Outras, na Inglaterra, na Escócia, no País de Gales e na Irlanda do Norte, só começarão a apurar os resultados na manhã de sexta-feira. O que pode remeter para sábado a contagem final.



c/ agências