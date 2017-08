Eleições marcam fim da era José Eduardo dos Santos em Angola

José Eduardo dos Santos está há quase 38 anos no poder, e abandona agora a presidência de Angola.



Para o substituir há três candidatos principais.



ISAÍAS Samakuva, tem 71 anos. Está à frente da Unita desde 2003. Assumiu a liderança um ano depois da morte de Jonas Savimbi.



Outro dos principais candidatos é ABEL Chivukuvuku. É um dissidente da Unita, fundou em 2012 um novo partido, a CASA-CE.



Por fim, o candidato favorito, João Lourenço. É o candidato do MPLA e é também atualmente vice presidente do partido. Foi chefe da direção política das Forças Armadas de Angola. Foi ainda secretário geral do MPLA de 1998 a 2003, e ministro da Defesa.



João Lourenço tem 63 anos, e deverá ser o próximo presidente de Angola