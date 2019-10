Eleições Moçambique. Filipe Nyusi apela ao voto e à calma

Moçambique escolhe hoje o novo Presidente da República, o Parlamento e os Governadores das Províncias. Decorre desde as sete da manhã, o processo de votação para as sextas eleições gerais. O primeiro a votar foi o atual Presidente Filipe Nyusi que apelou à serenidade e tranquilidade ao longo do dia de hoje.