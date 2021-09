Eleições na Alemanha. Projeções apontam para empate técnico com ligeira vantagem para o SPD

As projeções avançadas pela televisão ZDF colocam os sociais-democratas do SPD com 26% dos votos.



A CDU, de Armin Laschet, surge com 24,5%, o que a confirmar-se será o pior resultado da história do partido, que foi liderado por Angela Merkel.



Noutra sondagem à boca das urnas do canal ARD, os dois principais partidos surgem praticamente empatados, também com o SPD em vantagem.



Apesar da incerteza dos resultados, quer os sociais democratas, quer os democratas-cristãos já reivindicaram vitória e o direito a formar um Governo de coligação.



Os Verdes, devem ser a terceira força política mais votada, juntamente com os liberais do FDP, podem ser eventuais parceiros de uma coligação governamental.



Vão ser longas e difíceis as negociações nas próximas semanas, caso se confirmem estes resultados das projecções.