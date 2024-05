Eleições na Catalunha. Estabilidade para Sánchez ou reforço separatista

A Catalunha vai hoje a eleições. Mais do que o impacto regional, estas eleições podem determinar a estabilidade do governo nacional.

Uma vitória dos socialistas do primeiro-ministro Pedro Sánchez pode inaugurar uma nova era após uma década de governos separatistas.



Do outro lado, a hipótese de uma vitória do partido Junts, de Carles Puigdemont, pode reforçar a causa independentista e causar mais dificuldades ao executivo de Madrid.



As sondagens dão vantagem confortável ao candidato socialista Salvador Illa.



Mas há 40% de indecisos e parece impor-se a ideia de que uma coligação voltará a definir o futuro da região.