Eleições na Índia arrancam a 19 de abril e decorrerão em sete fases até junho

A primeira fase do processo de votação em massa no país com 1,4 mil milhões de habitantes terá início em 19 de abril, seguindo-se outras seis: 26 de abril, 07 de maio, 13 de maio, 20 de maio, 25 de maio e 01 de junho.

O presidente da Comissão Eleitoral da Índia (CEI), Rajiv Kumar, declarou numa conferência de imprensa em Nova Deli que a contagem dos votos terá início em 04 de junho.

"Este é um exercício gigantesco de democracia, o maior movimento eleitoral de pessoas e materiais do mundo. Serão mobilizadas mais de 5,5 milhões de máquinas de voto eletrónico", afirmou Kumar.

Os cadernos eleitorais da Índia têm cerca de 970 milhões de eleitores, enquanto o número de assembleias de voto será de cerca de 1,1 milhões.

Este é um novo recorde mundial para o país asiático, ultrapassando o já histórico número de 916 milhões de eleitores chamados às urnas nas eleições gerais de 2019.

Kumar disse que as autoridades eleitorais utilizarão barcos, helicópteros, cavalos, elefantes e outros meios de transporte para chegar a todos os eleitores.

Mais de 1.200 partidos poderão participar nestas eleições para eleger representantes para a câmara baixa e, com isso, as forças políticas para a nomeação do novo primeiro-ministro da Índia.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, líder do partido nacionalista hindu Bharatiya Janata Party (BJP), procura revalidar o seu mandato pela terceira vez consecutiva e é o favorito à vitória.

O BJP fixou como objetivo conquistar 370 lugares, contra os 290 de que dispõe sozinho, e mais de 400 dos 543 lugares em disputa, contando com os outros membros da Aliança Democrática Nacional, que lidera.

O principal partido da oposição, o histórico Partido do Congresso, da dinastia Nehru-Gandhi, aspira a enfrentar Modi com uma coligação denominada Aliança Nacional para o Desenvolvimento Inclusivo da Índia (INDIA, da sigla em inglês), juntamente com outras formações, como o regional Congresso Trinamool da Índia ou o Partido Samajwadi.