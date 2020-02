Eleições na Índia. Partido nacionalista do Governo sofre derrota

O domínio do partido Bharatiya Janata (BJP), do primeiro-ministro Narendra Modi, não teve o eco habitual no plano nacional, especificamente na capital indiana, depois de ter apostado num forte discurso identitário e nacionalista hindu.





O BJP tentou obter apoio através de uma campanha considerada polémica, com temas relacionados com a alteração da lei da cidadania, que discrimina minorias muçulmanas e que tem gerado vários protestos por todo o país.







Foram vários os ministros do Governo de Narendra Modi a marcar presença na campanha eleitoral do partido e a criticar o apoio do APP ao “terrorismo islamita”, apelando aos eleitores da capital para “dispararem sobre os traidores”.





Apesar da sua bandeira identitária, o partido de Modi, que em maio tinha vencido toda a linha das legislativas nacionais, não foi além dos oito deputados. O analista político Zoya Hassan declarou ao Al-Jazeera que este resultado é bastante importante, “uma vez que assinala uma derrota das políticas de polarização e de divisão que o BJP começou”.







“Muito provavelmente, esta foi a eleição com mais discurso de ódio da história eleitoral da Índia. Os eleitores de Nova Deli enviaram uma ótima mensagem, ao dizer que as políticas de ódio não funcionam”, acrescentou.

A preferência dos eleitores

Vários eleitores de Nova Deli declararam a Al Jazeera que preferem a combinação de ter o nacionalista hindu Narendra Modi como seu primeiro-ministro no centro e um político “pró-pobre” no governo da cidade.







“Durante as eleições nacionais, escolhemos Modi e o BJP, mas queremos que Kejriwal trabalhe para nós a nível local. Ele fez um bom trabalho e foi por isso que votámos nele”, disse um dos eleitores.







“Nós queremos políticas pró-pessoas, como eletricidade subsidiada, água e serviços de transportes gratuitos para mulheres”, disse o eleitor. A maioria dos cidadão afirma preferir políticas que funcionem “para pobres”, quer seja na área da saúde ou na melhoria das condições administradas pelo Governo de Nova Deli.





Muitos eleitores admitiram ter votado em Kejriwal e no AAP por ser considerado “facilmente acessível” e com vontade de resolver os problemas dos cidadãos. Os apoiantes do BJP acreditam que o AAP conquistou os eleitores em Nova Deli, através de “brindes”, acusando o partido de tornar as pessoas gananciosas.





“Kejriwal quer tornar tudo de graça. Ele quer dar eletricidade, água, serviço de transporte. Tudo de graça. Mas como é que um país pode funcionar se tudo for dado de graça?”, declarou Kunwar Pal, apoiante do BJP.

A rejeição do Bharatiya Janata

Os especialistas consideram que a derrota do BJP se deveu à política hindu de Modi para lidar com os muçulmanos e para consolidar a sua base de apoio. “Se eles se tivessem centrado em questões reais, talvez pudessem ter conquistado mais votos”, dizem os especialistas.







Um dos eleitores refere que este resultado é uma “resposta para aqueles que pretendem vencer as eleições por ódio ou por políticas divisórias”, considerando que este é um novo começo para uma nova Índia.



Um analista indiano afirma que não considera o resultado das eleições uma rejeição ao BJP, uma vez que “entre os eleitores da AAP, haveria apoio à ideologia do BJP”, o que pode significar que esta votação “é uma apreciação positiva pelo trabalho realizado pelo AAP”.

A vitória de Kejriwal

Arvind Kejriwal é conhecido por ser um crítico do establishment político indiano e pela sua luta contra a corrupção. A sua campanha eleitoral foi maioritariamente direcionada para as questões sociais, educação, saúde e medidas de apoio às classes mais desfavorecidas da capital – um contraponto com a mensagem nacionalista do BJP.





O líder do AAP, antes das eleições, acusou o BJP de querer fomentar um confronto entre hindus e muçulmanos para “distrair as pessoas das conquistas”, refere o Indian Express.





No discurso de vitória, na terça-feira, Kejriwal declarou que a vitória foi clara e que “fez nascer uma nova forma de fazer política”.“Mais do que um voto contra o BJP, a vitória confortável de Kejriwal deve-se ao triunfo do Estado-social e da governação eficiente – da recuperação das escolas públicas e das clínicas de saúde e do fornecimento barato de água e eletricidade”, sustenta a BBC.