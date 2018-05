Eleições na Tunísia foram "etapa histórica", diz missão da UE

Lusa06 Mai, 2018, 22:49 | Mundo

"Hoje é a primeira vez que os tunisinos elegem livremente os seus autarcas pelo que é um marco histórico na consolidação dos ganhos democráticos", afirmou a Missão em comunicado, no qual assinalou também o normal funcionamento do dia eleitoral.

"Em 92% das mesas de voto observadas a abertura foi à hora e com o material necessário", pelo que não houve incidentes assinaláveis além dos habituais problemas logísticos, indicou a organização.

A equipa principal de observadores é composta por oito especialistas em questões eleitorais, 28 observadores de longo prazo e outros 28 de curto prazo, aos quais se junta uma delegação do Parlamento Europeu e de diplomatas.

A importância destas eleições levou a MOE-EU a destacar 124 observadores nas 24 regiões do país, tanto em zonas urbanas como rurais.

O objetivo foi observar todo processo eleitoral, desde a fase pré-eleitoral e durante a campanha, bem como o desenvolvimento do escrutínio e a recolha dos boletins, e avaliar imparcialmente o processo eleitoral de acordo com as normas internacionais e a legislação nacional.

No dia 08 (terça-feira) a missão divulgará as conclusões e posteriormente apresentará um relatório com recomendações para futuros processos eleitorais.

A pedido das autoridades tunisinas e da Instituição Superior Independente das Eleições, a MOE-UE realiza a sua terceira missão no país depois da revolução de 2011, que pôs termo a 23 anos do regime ditatorial de Ben Ali.

As eleições servem para encerrar a transição política e renovar os governos municipais, que não mudavam desde a ditadura, e servem também de trampolim para as eleições legislativas e presidenciais previstas para o próximo ano.

Cinco milhões de tunisinos foram chamados a votar hoje para os conselhos municipais do país, no primeiro escrutínio livre destinado a reforçar as estruturas do poder local no único país que sobreviveu à Primavera árabe.

Esta eleição a uma volta, adiada por quatro vezes, abrange 250 municípios e envolve 57.000 candidatos. As assembleias de voto estiveram abertas entre as 08:00 e as 18:00 (a mesma hora em Lisboa).

Cerca de 30.000 membros das forças da ordem foram mobilizados, enquanto o país permanece sob estado de emergência desde os sangrentos atentados `jihadistas` de 2015.