Eleições no Reino Unido não costumam acontecer em dezembro

As eleições coincidem com celebrações natalícias mas também com temperaturas adversas que caracterizam o Reino Unido nesta altura do ano.



Quanto ao resultado, continua a incerteza sobre o resultado das eleições relacionada com a influência do partido do Brexit. Se Boris Johnson não conseguir maioria absoluta, continuar-se-à numa situação de impasse.



A coligação negativa em que vários partidos dão apoio ao Partido Trabalhista é um cenário improvável, mas não impossível



As urnas fecham às 22h00 e os primeiros resultados oficiais deverão ser conhecidos durante a madrugada.