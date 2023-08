Eleições no Zimbabué desrespeitam normas internacionais de liberdade e justiça

Num relatório intitulado "`Esmaguem-nos como piolhos`: Repressão dos direitos civis e políticos antes das eleições de agosto de 2023 no Zimbabué", a HRW considera que "o recurso a leis repressivas, a conduta partidária das agências governamentais e dos funcionários eleitorais e a falta de acesso da oposição a muitas zonas e aos cadernos eleitorais criam um processo eleitoral imperfeito".

"A União Africana e a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) devem pressionar o Governo a tomar medidas concretas para dar pleno acesso aos observadores eleitorais e permitir que as pessoas votem sem intimidações".

No relatório, de 44 páginas, a HRW conclui que o processo eleitoral "gravemente viciado ameaça os direitos fundamentais dos zimbabueanos de escolherem livremente os seus representantes".

"O processo eleitoral tem sido prejudicado pela adoção e utilização de leis repressivas pelas autoridades, pela falta de imparcialidade da Comissão Eleitoral do Zimbabué (ZEC, na sigla em inglês), pela conduta partidária da polícia e pelo recurso à intimidação e à violência contra a oposição, pela falta de acesso da oposição aos cadernos eleitorais e pela impunidade dos indivíduos responsáveis por abusos relacionados com as eleições", critica.

Perante o que constatou, com observações no terreno e entrevistas a ativistas, jornalistas, membros da oposição e vítimas de violações dos direitos humanos, a HRW conclui que "as autoridades do Zimbabué demonstraram, mais uma vez, falta de respeito pelas liberdades básicas necessárias para uma eleição credível, livre e justa".

Idriss Ali Nassah, investigador sénior para África da Human Rights Watch e principal autor do relatório, considera que "a incapacidade de muitos candidatos fazerem campanha livre e abertamente em todo o Zimbabué levanta sérias preocupações sobre se os resultados eleitorais irão refletir a vontade política" dos zimbabueanos.