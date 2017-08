Eleições para Assembleia Constituinte repetidas em dois municípios

Lusa 04 Ago, 2017, 07:27 / atualizado em 04 Ago, 2017, 08:30 | Mundo

Os municípios em causa são Miranda, no estado de Mérida, e Francisco de Miranda, no estado de Táchira, disse em conferência de imprensa a presidente do CNE, Tibisay Lucena.

"A repetição do processo foi aprovada na sessão de reitores desta quinta-feira, porque nos mencionados municípios, a violência manifestou-se com força e não permitiu que os eleitores exercessem o direito ao sufrágio", explicou o CNE, em comunicado.

Segundo o comunicado, o CNE vai esperar pelos resultados para anunciar quatro membros da Constituinte, de âmbito setorial, correspondentes a reformados e empresários da zona, e outros três de âmbito territorial.

As autoridades venezuelanas disseram que mais de oito milhões de venezuelanos, cerca de 41,5% dos eleitores inscritos, participaram no escrutínio de domingo.

Na quarta-feira, numa conferência de imprensa em Londres, o diretor-executivo da SmartMatic, António Mujica, denunciou a manipulação dos dados da participação nas eleição da Assembleia Constituinte, indicando que a diferença entre a participação real e a anunciada pelas autoridades é de pelo menos um milhão de votos.

Entretanto, o Conselho Nacional Eleitoral venezuelano anunciou que vai processar a SmartMatic por dar informações "sem fundamento" sobre os resultados das eleições de domingo.

Na Venezuela, as manifestações a favor e contra Maduro intensificaram-se desde 01 de abril passado, depois de o Supremo Tribunal ter divulgado duas sentenças, que limitam a imunidade parlamentar e em que aquele organismo assume as funções do parlamento.

Pelo menos 120 pessoas morreram nos confrontos entre as forças de segurança e manifestantes desde abril.