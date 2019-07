Eleições para Parlamento Europeu correram "francamente bem", segundo Paulo Rangel

Em entrevista à RTP, Paulo Rangel fala das eleições para o Parlamento Europeu e afirma que %u201Cindicaram uma personalidade (...) que é uma personalidade de relevo e que (...) foi muito bem escolhida".



Para o eurodeputado "as coisas correram bem", visto que o novo presidente do PE "teve apoio maioritário e com isso significa que o acordo entre o Partido Socialista Europeu, os liberais e o PPE, foi basicamente cumprido%u201D.



Sobre a eleição de Pedro Silva Pereira para vice-presidente, Paulo Rangel diz que é "muito positivo".



Considerando a "turbulência" dos últimos dias na União Europeia, o eurodeputado do PSD não acredita que os acontecimentos recentes tenham prejudicado a credibilidade das instituições europeias.



"Na Europa, aquilo que nós vemos é uma grande dificuldade na formação de executivos. Não é um problema específico ou singular do Parlamento Europeu. É um problema geral", explicou.