Eleições parlamentares no Iraque marcadas pela apatia e por boicotes

Em finais de 2019, dezenas de milhares de pessoas participaram nos protestos em massa e foram reprimidas pelas forças de segurança com disparos de balas reais e gás lacrimogéneo, tendo morrido mais de 600 pessoas e milhares ficaram feridas em apenas alguns meses de protestos.Embora as autoridades tenham cedido e convocado as eleições antecipadas como concessão a uma revolta popular liderada pelos jovens contra a corrupção e a má gestão, o número de mortos e a forte repressão - assim como uma série de assassinatos seletivos - levaram muitos dos que participaram nos protestos a apelar mais tarde a um boicote à votação.As urnas encerraram às 18h00, hora local (16h00 em Lisboa), depois de 11 horas de votação, sendo os resultados esperados nas próximas 24 horas, segundo o órgão independente que supervisiona as eleições no Iraque.No entanto, a expectativa é que as negociações para escolher um primeiro-ministro encarregado de formar governo se prolonguem por semanas ou mesmo meses.Esta eleição foi a sexta realizada desde a queda de Saddam Hussein, após a invasão do Iraque liderada pelos Estados Unidos em 2003. Muitos foram céticos quanto ao facto de candidatos independentes do movimento de protesto terem tido uma oportunidade contra partidos e políticos bem centrados, muitos dos quais apoiados por poderosas milícias armadas.Minutos após o encerramento das urnas, o fogo de artifício organizado pelo município de Bagdade explodiu na histórica Praça Tahrir, onde manifestantes montaram um acampamento durante vários meses, a partir de outubro de 2019. Os protestos rebentaram em fevereiro do ano seguinte, primeiro devido à repressão e depois por causa da pandemia de covid-19.Este domingo, a praça estava em grande parte vazia. O país enfrenta enormes desafios económicos e de segurança, e embora a maioria dos iraquianos anseie por mudanças, poucos esperam que isso aconteça como resultado das eleições.





Segundo as leis iraquianas, o vencedor da votação de domingo pode escolher o próximo primeiro-ministro do país, mas é pouco provável que alguma das coligações concorrentes consiga obter uma maioria clara.