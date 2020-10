Eleições presidenciais em Chipre do Norte decisivas para futura relação com Turquia

Os cerca de 200.000 cipriotas turcos que habitam no terço norte da ilha são chamados a votar em eleições para a "presidência" da RTCN -- autoproclamada em 1983 e apenas reconhecida pela Turquia --, um posto decisivo nas negociações entre as duas comunidades sobre uma possível reunificação da ilha, e em que se confrontam uma linha nacionalista ditada por Ancara e uma solução que conceda a esta entidade mais autonomia face à constante pressão da "terra-mãe".

Apesar de se apresentarem 11 candidatos, as propostas avançadas estão separadas por duas questões fundamentais, com um setor político interno a propor uma solução federal, uma fórmula desde há décadas negociada com a ONU, mas sem progressos significativos, e os que defendem a solução preferida por Ancara, a criação de dois Estados independentes.

O atual presidente, Mustafa Akinci, eleito em 2015, defende uma solução bizonal e bicomunal, com igualdade política, com uma única soberania, uma única personalidade legal internacional e uma única cidadania.

No lado oposto surge o atual primeiro-ministro, o nacionalista Ersin Tatar, que diversos estudos admitem como favorito na primeira volta e arauto da linha nacionalista e da formação de dois Estados independentes.

Tatar, dirigente conservador do Partido Unidade Nacional (UBP) e que lidera uma complexa e eclética coligação governamental, não tem ocultado a sua fidelidade face à Turquia.

Na fase final da campanha, optou por estar ausente de um debate entre os principais candidatos para viajar de surpresa na terça-feira a Ancara, onde anunciou um dia depois, ao lado do Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, a abertura parcial de Varosha, um bairro costeiro da "cidade fantasma" de Famagusta e encerrado como "zona militar" desde a invasão das tropas turcas em 1974 e esvaziado da sua população pelas forças de ocupação.

Com esta decisão, Tatar permitiu não apenas que a Turquia se voltasse a imiscuir na campanha eleitoral, como comprometeu o processo de negociações de paz mediado pela ONU, no qual a eventual devolução de Famagusta à República de Chipre (dois terços do território e a "parte grega" da ilha, com cerca de 900.000 habitantes) deve ser acordada entre as duas partes.

Deste modo, o anúncio de Tatar em Ancara motivou a queda do seu governo, precisamente pelo facto de a "questão de Famagusta" constituir um dos pontos de discórdia nas negociações sobre a reunificação da ilha.

Esta decisão foi ainda interpretada como um ato de campanha eleitoral para demonstrar o apoio de Erdogan a Tatar, e o que líder cipriota turco Mustafa Akinci rotulou de intervencionismo.

"Alguns julgam-se com direito de interferir na democracia cipriota turca, o que equivale a dizer `Ao presidente sou eu que o elejo`, algo que numa sociedade democrática, moderna, laica, não se pode permitir", disse Akinci numa óbvia referência a Erdogan.

O "presidente" da RTCN também acusou a embaixada turca de convocar associações e clubes locais prometendo-lhes apoio, enquanto "deputados vindos da Turquia percorrem povoações para dizer às pessoas que não votem em Akinci".

"A interferência turca numa campanha eleitoral nunca foi tão aberta e escandalosa; a declaração conjunta de Tatar e Erdogan em Ancara é uma intervenção direta nas eleições", considerou o jornalista cipriota turco Kemal Darbaz, em declarações à agência noticiosa Efe.

"As relações entre a Turquia e Chipre são agora as de uma mãe que nunca quer que o seu bebé cresça; querem manter-nos um bebé para sempre", acrescentou Darbaz.

Entre os dirigentes com possibilidades de vencer o escrutínio para a "presidência" surge ainda Tufan Erhurman, ex-primeiro-ministro e dirigente do Partido Turco Republicano (CTP), que também defende uma solução federalista.

A ONU, que prossegue a sua função de mediação e mantém uma força de manutenção de paz no terreno (UNFICYP), anunciou em setembro que após o fim do processo eleitoral retomará as negociações de paz entre cipriotas gregos e turcos.

No entanto, as numerosas rondas negociais entre as duas partes, que se prolongam há quase meio século, não conduziram a resultados concretos e a última tentativa em 2017 terminou em ambiente de hostilidade.

Na ocasião, Nikos Anastasidades, Presidente da República de Chipre -- reconhecido internacionalmente e membro da UE desde 2004 -- e Mustafa Akinci chegaram a reunir-se em Genebra, na presença dos designados "Estados garantes" da independência obtida em 1960 (Grécia, Turquia e Reino Unido), e pareciam dispostos a assinar a reunificação da ilha dividida desde 1974, na sequência da invasão turca em resposta a um golpe fracassado de nacionalistas cipriotas gregos que pretendiam a união com a Grécia.

No entanto, e no último momento, registaram-se desacordos sobre a partilha do território e o regresso dos cidadãos deslocados às respetivas zonas, e quando a Turquia ainda mantém cerca de 30.000 soldados estacionados na RTCN.

Apesar deste falhanço negocial, a reeleição de Akinci surge como a única possibilidade sobre o reinício das conversações em trono de uma solução confederal que evita a divisão definitiva de Chipre em dois Estados separados, uma fórmula que as instâncias internacionais não deverão reconhecer após a recusa em legitimar a RTCN.

Neste cenário, as eleições de domingo deverão, não apenas revelar a opinião da população cipriota turca sobre duas alternativas, mas também constituir uma prova para o próprio poder de Erdogan e a sua capacidade em manter sob controlo um território ilhéu que tem utilizado como argumento para defender interesses geopolíticos mais vastos -- incluindo os direitos à exploração das jazidas de gás no Mediterrâneo oriental --, mas que parece pretender emancipar-se.