Eleições presidenciais na Argélia marcadas para 12 de dezembro

Lusa16 Set, 2019, 07:17 | Mundo

O anúncio de Abdelkader Bensalah foi feito num discurso para "a nação", transmitido pela televisão pública da Argélia.

"Decidi (...) que a data das eleições presidenciais será quinta-feira, 12 de dezembro de 2019", disse Bensalah que, de acordo com a Constituição do país, não pode ser candidato.

O chefe de Estado interino da Argélia, que assinou hoje o decreto da convocatória do ato eleitoral, pediu aos argelinos "que contribuam coletivamente (...) em 12 de dezembro, para escrever a história do seu país e a escolha do seu novo Presidente".

Na sua comunicação, Abdelkader Bensalah instou os argelinos à mobilização, para fazerem daquela data "o ponto de partida do processo de renovação da nação".

A eleição presidencial para eleger um sucessor de Abdelaziz Bouteflika, inicialmente marcada para o dia 04 de julho, teve que ser cancelada, por não terem surgido candidatos, face à contestação que abalou o país desde 22 de fevereiro.

A data anunciada para a realização das eleições presidenciais coincide com os prazos exigidos pelo chefe de gabinete do exército, Ahmed Gaïd Salah, considerado o verdadeiro homem forte do país desde a renúncia forçada do Presidente Abdelaziz Bouteflika, no dia 2 de abril.