Eleições primárias no Iowa. Resultados parciais colocam Pete Buttigieg na frente

Com 62 por cento dos votos apurados, Pete Buttigieg, de 38 anos, obteve 26,9 por cento dos delegados atribuídos no "caucus" do Iowa.







Segue-se Bernie Sanders, com 25,1 por cento, Elizabeth Warren com 18,3 por cento e em quarto, Joe Biden. O ex-vice-presidente, apontado como um dos grandes favoritos na corrida democrata, conta apenas com 15,6 por cento dos delegados. Amy Klobuchar reune 12,6 por cento dos delegados.







De acordo com as informações reveladas pelo Partido Democrático, Bernie Sanders lidera nesta altura o voto popular, com um total de 28.220 votos, contra 27.030 de Pete Buttiigieg.





Seguem-se Elizabeth Warren, com 22.254 votos e depois Joe Biden, com 14.176 votos.







O voto popular representa os dados brutos, não convertidos no número de delegados que os vão representar na convenção democrata.







Dos 99 condados do estado, foram apurados até ao momento os resultados de 1.099 dos 1.765 pontos de votação. Pette Buttigieg foi o candidato mais votado de 63 dos 99 condados do Iowa.







Pete Buttigieg é mayor da cidade de South Bend, no Indiana, desde 2012. Veterano da guerra do Vietname, Buttigieg é o primeiro candidato assumidamente gay a concorrer à presidência dos Estados Unidos.







A votação no estado do Iowa atribui um total de 41 delegados, ou seja, apenas 1 por cento do total nacional.





A primeira votação democrata nas eleições primárias ficou marcada por um processo caótico no Partido Democrático, uma vez que a aplicação escolhida para contabilizar as escolhas dos eleitores não funcionou. Os primeiros resultados foram conhecidos ao final do dia de terça-feira, quase 24 horas depois da votação no Iowa.







O Iowa foi o primeiro estado a votar nas primárias democratas. Seguem-se New Hampshire, no dia 11 de fevereiro, o Nevada, no dia 22 de fevereiro e Carolina do Sul, a 29 de fevereiro. O Super Tuesday, dia em que votam 14 Estados, acontece a 3 de março.