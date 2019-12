Eleições PSD. Rui Rio defende que partido não deve comportar-se como um "clube fechado"

Em campanha para as diretas, por terras de Viseu, o candidato e ainda presidente do partido diz que quem não governa a própria casa, não pode governar o país.



Sobre a mensagem de natal do Primeiro-Ministro, Rio considera que foi um exercício de consciência, perante a forma "catastrófica" como geriu o Serviço Nacional de Saúde.