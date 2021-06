Eleições regionais em França. Abstenção volta a marcar jornada

As urnas abriram às 08h00 locais e quatro horas depois a afluência mantinha-se nos 12,66 por cento, semelhante à registada há oito dias à mesma hora (12,22 por cento), de acordo com o Ministério da Administração Interna.



Em 2015 já tinham votado de manhã 19.59 por cento dos eleitores.



Devido à abstenção, recorde desde 1958, é dificil prever o resultado eleitoral nas 13 regiões francesas, sobretudo na Provença, que a líder da extrema-direira Marine Le Pen espera conquistar pela primeira-vez. Espera-se um duelo feroz entre o seu candidato, Thierry Mariani, e Renaud Museiler, da direira francesa, face à ausência de um candidato de esquerda.



Domingo passado, o partido de Le Pen, o RN, União Nacional, apenas venceu a região de Provence-Alpes Cote d'Azur, um resultado decepcionante face as sondagens.



O República em Marcha, do Presidente Emmanuel Macrom, também espera um dia desolador, sem qualquer vitoria em perspetiva. Isso não implica que em futuras eleições presidenciais ou legislativas o resultado seja diferente.



"O República em Marcha não tem implantação local mas em 2017 isso não os impediu de vencer as eleições", fez notar Jessica Sainty, analista de ciência política.



Os vencedores das regionais de 2021 deverão ser os partidos tradicionais, que mantêm uma boa rede de representação local. A direita irá garantir provavelmente as seis regiões que já governa, por exemplo.



"A clivagem direita/esquerda persiste ao nível das instituições locais mas não se traduz para já a nivel nacional", considerou Jerome Sainte-Marie, presidente do Instituto de sondagens Polling Vox.



As razões da falta de interesse dos franceses serão multiplas, desde um fim de semana estival em desconfinamento, recado para alterar as instituições ou afastamento da política.



"Não votar é negar a democracia", lamentou Thierry, septuagenario, à Agência France Presse, apos deixar o boletim em Marselha (sul).