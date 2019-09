Eleições regionais. Extrema-direita alemã ganhou centenas de milhares de abstencionistas

RTP02 Set, 2019, 14:34 / atualizado em 02 Set, 2019, 14:34 | Mundo

Land, segundo Na Saxónia, os 246.000 abstencionistas que agora renunciaram a essa rejeição das eleições, em prol da AfD, constituíram 40 por cento do eleitorado total do partido nesse, segundo um estudo da agência Infratest dimap encomendado pela ARD. Só dos e das abstencionistas, a AfD teve agora mais votos do que todos os que tinha obtido nas anteriores eleições, em 2014. O partido da extrema-direita ganhou igualmente 80.000 pessoas do eleitorado democrata-cristão.





A CDU, por seu lado, compensou esta perda, beneficiando de uma transferência de votos vindos da Esquerda (PdL) e da social-democracia (SPD). Em números absolutos teve até uma votação superior à de 2014, mas o aumento da participação eleitoral, em grande parte devido à atracção dos abstencionistas pela AfD, fez que a percentagem democrata-cristã tenha descido ao mesmo tempo que subia a sua votação em números absolutos.







O PdL (Esquerda), ao contrário do que chegou a parecer nas primeiras avaliações, sofreu um retrocesso profundo. Mantém-se, por certo, como um partido importanto nesse antigo Land da RDA, mas perdeu para todos os outros partidos mais votos do que ganhou de qualquer deles. Globalmente, perdeu mais de um quarto do seu eleitorado.





Para o SPD, o dia de ontem na Saxónia foi um domingo ainda mais negro: perdeu quase dois terços do seu eleitorado (conservou apenas 36 por cento das pessoas que o tinham votado em 2014). Aterrou assim no seu mínimo histórico, muito próximo de poder tornar-se um partido extra-parlamentar.







Os Verdes, pelo contrário, arrebataram votantes a quase todos os outros partidos, mas em números muito mais modestos que os da AfD e, principalmente, sem o adicional dos abstencionistas. Duplicaram portanto a sua votação relativamente a 2014, mas sem aparentarem uma dinâmica tão prometedora para o seu partido como a da extrema-direita.





Em Brandenburgo, a AfD conseguiu atrair às urnas mais de 100.000 abstencionistas. Beneficiou também de uma transferência de cerca de 30.000 eleitores democratas-cristãos e de transferências menores vindas do SPD e da Esquerda. No conjunto, duplicou a sua votação.







Tal como na Saxónia, o PdL perdeu em Brandenburgo votos para quase todos os outros partidos, principalmente para o SPD, que neste caso tinha a vantagem de encabeçar o Governo regional, chefiado pelo social-democrata Dietmar Woidke, e portanto beneficiava de um efeito de voto útil. Com esse efeito, o SPD ganhou votos ao abstencionismo e à CDU.



A CDU perdeu votos para todos os partidos e ganhou alguns de vários outros, mas em menor quantidade. Só do "partido" abstencionista ganhou mais votos que os que perdeu para ele, o que não parece surpreendente numa eleição que viu a participação significativamente aumentada.





Os Verdes brandenburgueses também duplicaram a sua votação relativamente à de 2014. Foram buscar os seus votos aos abstencionistas, ao PdL, ao SPD e à CDU.





Também a lista dos "Eleitores Livres" duplicou relativamente ao resultado de há cinco anos, beneficiando de transferências de quase todos os partidos. A duplicação foi providencial para superar tangencialmente a fasquia legal dos cinco por cento e poder estrear-se no parlamento regional.



O eleitorado que viveu uma eleição ela primeira vez depois de ter completado 18 anos na Saxónia ou 16 em Brandenburgo (devido às diferenças da idade eleitoral entre ambos os Länder), fez uso do seu direito de voto mais timidamente do que o eleitorado que é adulto há mais tempo: 44 por cento de participação na Saxónia e 49 por cento em Brandenburgo .



Eleitorado da AfD: jovens, operários e desempregados



Na Saxónia, entre as e os eleitores dos 18 aos 24 anos, o partido mais votado foi a AfD (20 por cento), apenas algumas décimas percentuais acima dos Verdes, que foram o segundo mais votado. Seguem-se a CDU com 13 por cento, a Esquerda com 11 e o SPD, ex-aequo, com os liberais, no lugar pouco invejável de lanterna vermelha, ambos com 6 por cento. A CDU ganhou a eleição graças à sua preponderância entre o eleitorado mais idoso (acima dos 60 anos).





Em Brandenburgo, são os Verdes, com 27 por cento, o partido mais votado entre os eleitores dos 16 aos 24 anos. A AfD vem a seguir com 18 por cento, depois o SPD com 12 e a seguir a Esquerda com 11. A CDU tem apenas 9 por cento do voto mais jovem. Tal como na Saxónia, os vencedores - neste caso os social-democratas - ficam a dever a vitória ao eleitorado mais veterano: o SPD prepondera tanto mais em percentagem quanto mais avança a idade dos grupos considerados, atingindo 42 por cento no grupo acima dos 70 anos.







Passando a considerar o voto por actividade profissional, o estudo que vimos citando apurou que na Saxónia a AfD foi o partido mais votado entre os operários (41 por cento) e entre os desempregados (também 41 por cento). A CDU, por sua vez, foi o partido mais votado entre os trabalhadores de serviços (29 por cento), os funcionários públicos (40 por cento) e os traabalhadores por conta própria (32 por cento).





O SPD, com uma tradição de hegemonia quase absoluta durante século e meio entre o eleitorado operário alemão, foi o partido parlamentar menos votado pelos operários da Saxónia (5 por cento, ao lado dos liberais que ficaram fora do parlamento).







Também em Brandenburgo a AfD ficou à frente no voto operário (44 por cento), no voto dos desempregados (43 por cento) e neste caso também no voto dos funcionários públicos (28 por cento) e dos trabalhadores por conta própria (34 por cento).





O SPD fica em primeiro lugar entre trabalhadores de serviços (22 por cento) e reformados (39 por cento). Ao contrário da Saxónia, o SPD sobrevive ainda em segundo lugar no voto operário (com 20 por cento); mas convém notar que esse segundo lugar, longe das glórias passadas, vem acompanhado pelo sabor amargo de uma derrota face à extrema-direita, que tem mais do dobro do SPD no voto operário.





Na distribuição do voto pelos sexos, a extrema-direita tem na Saxónia 32 por cento do voto masculino, mas apenas 22 por cento do voto feminino. A CDU apresenta também uma diferença considerável, mas em sentido inverso: 35 por cento do voto feminino, 29 por cento do voto masculino. Nos restantes partidos, o voto masculino e o voto feminino têm valores muito próximos.





Em Brandenburgo, a AfD é ainda menos popular entre as mulheres: 17 por cento do voto feminino, em contraste com os 30 por cento que obteve no voto masculino. E, também à semelhança da Saxónia, o partido governante e vencedor, neste caso o SPD, atraiu mais acentuadamente o voto feminino (29 por cento, em relativo contraste com os 24 por cento do voto masculino). Nos restantes partidos, mais uma vez, diferenças pouco relevantes.