Eleições suspenderam negociações entre Espanha e Reino Unido sobre Gibraltar

Por enquanto, e apesar do Brexit, não há controlo de passaportes para cidadãos da EU que queiram cruzar a fronteira terrestre, a chamada Verja, entre La Línea de la Concépcion e Gibraltar.







Mas o futuro é incerto. Cada partido tem uma posição que vão da ”prosperidade partilhada”, defendida pelo PSOE à recusa de qualquer acordo que não passe pelo regresso do território à soberania espanhola como exige o VOX.Em La Línea vivem milhares de espanhóis que todos os dias atravessam a pista do aeroporto que serve de fronteira para trabalharem do outro lado. Mas há também as implicações do paraíso fiscal, o narcotráfico e o contrabando de tabaco.Ganhe quem ganhar no domingo, em La Línea ninguém parece querer ouvir falar em controlo de fronteiras.