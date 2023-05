Eleições Timor-Leste. Dezenas de milhares em migração para municípios onde estão recenseados

À boleia de `microletes` e biscotas, os coloridos pequenos e médios autocarros timorenses, mas também em angunas, camiões de transporte de caixa aberta caracterizados pela sua cor amarela, os timorenses têm algumas longas jornadas pela frente.

Em alguns casos, as viagens podem chegar a 12 horas, como sucede com os que se deslocam até à Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno, a bordo do `ferry`, que partiu já na quinta-feira de Díli, a capital.

Hoje, na zona do Centro de Convenções de Díli, o antigo mercado municipal, formaram longas filas de pessoas para entrar em viaturas de todo o tipo e iniciar as viagens para os seus municípios.

Os dias antes de qualquer eleição são tradicionalmente marcados por uma grande movimentação da população, especialmente a que reside em Díli, para os municípios onde estão recenseados para votar.

O ministro da Administração Estatal, Miguel Pereira de Carvalho, explicou à Lusa que, como ocorre desde há muitas eleições, o Governo voltou a mobilizar viaturas do setor privado e do público para apoiar os mais carenciados na deslocação.

"Este ano mobilizámos 50 viaturas do setor privado e 20 do setor público. Fazem hoje uma primeira viagem para os municípios, depois regressam a Díli e fazem outra amanhã [sábado] para levar mais pessoas", explicou.

No intuito de ajudar os cidadãos a poder movimentar-se a tempo da votação, o Governo concedeu o dia de hoje como tolerância de ponto, o que se repete na segunda-feira, no intuito de facilitar o regresso dos timorenses.

Os dados estatísticos são pouco claros para determinar exatamente quantas pessoas se movimentam neste período.

Contudo, o censo de 2022 indicava que a população que residia na capital rondava as 325 mil pessoas, mas que o número de eleitores recenseados no município de Díli era apenas de 187.462, ou seja, pouco mais de metade.

O impacto da mobilização sente-se já no significativamente mais reduzido trânsito na capital timorense.

Dezassete partidos disputam as quintas eleições de domingo em Timor-Leste, cuja contagem pode demorar vários dias. Mais de 890 mil eleitores estão registados para a votação, na qual vão ser escolhidos os 65 deputados ao Parlamento Nacional.