Eleições Timor-Leste. Partido Os Verdes diz que continuará a lutar contra desemprego e pelos jovens

"Como um novo partido, criado recentemente, com capacidade e recursos limitados, conseguimos organizar as famílias, os membros para concorrer à eleição", disse Lela Huno Cruz, em declarações à Lusa.

"Ainda vamos esperar pelos resultados finais certificados, mas o PVT está pronto para cooperar no futuro, mantendo o lema de sermos inimigos do desemprego, de continuar a lutar para assegurar os direitos dos desempregados e dos jovens no futuro", considerou.

Na estreia eleitoral, o PVT obteve 25.100 votos e 3,63%, de acordo com os resultados provisórios do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE), deixando o partido a cerca de 2.600 votos de garantir presença no Parlamento Nacional timorense.

O PVT foi o partido mais votado dos 12 que ficaram abaixo daquela barreira e não elegeram deputados, conseguindo sozinho mais votos que os dez piores classificados.

Escusando-se a comentar de forma alargada os resultados eleitorais das restantes forças políticas, Lela Huno Cruz disse que o voto "tem a legitimidade do povo, que tem de ser respeitada".

O Congresso Nacional para a Reconstrução de Timor-Leste (CNRT), de Xanana Gusmão, venceu as eleições parlamentares de domingo, mas sem maioria absoluta.

Ainda assim, obteve a maior vitória de sempre, garantindo uma ampla representação parlamentar, com 31 dos 65 lugares do parlamento, mais dez dos que detém atualmente, indicam os resultados gerais provisórios do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE) timorense.

A contagem final provisória do STAE, que terá de ser verificada pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) e pelo Tribunal de Recurso, dá ao partido de Xanana Gusmão 288.101 votos (41,62%), um resultado superior ao obtido pelas três forças políticas que compõem o atual Governo.

Em segundo lugar ficou a Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), com 178.248 votos (25,75%), o pior resultado de sempre do partido em termos percentuais, perdendo quatro dos atuais 23 lugares.

O novo parlamento vai integrar ainda seis deputados do Partido Democrático (PD), mais um que na atualidade, cinco do Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO), que mantém o mesmo número de lugares, e quatro do Partido Libertação Popular (PLP), do atual primeiro-ministro, que perde metade da representação.

A contagem dos votos vai agora ser validada pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), antes dos resultados serem certificados pelo Tribunal de Recurso e da posse dos novos 65 membros do Parlamento Nacional timorense.