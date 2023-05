Eleições Turquia. Minoria Alevi vota pela democracia e identidade própria

No distrito de Dikmen, na capital turca, está instalada numa mansão a Fundação Cultural Anatólia Haci Bektas Veli, com 35 delegações em toda a Turquia. O local onde se reúne a comunidade local desta minoria religiosa e onde promovem as suas cerimónias religiosas, as suas danças, os seus trabalhos de investigação, as suas conversas.

À entrada, dois leões em bronze ladeiam a escadaria, onde está escrita a frase "Todo o universo dança semah", a sua dança ritual. De seguida, um quadro com Haci Bektas Veli, místico venerado pelos Alevis, acariciando um leão e uma gazela.

O Alevismo é uma tradição heterodoxa do islão com raízes na Anatólia. Devido ao seu estatuto indefinido, não existem números oficiais sobre a população Alevi na Turquia, calculada entre 5% a 15% dos 85 milhões de habitantes.

"Definimo-nos de várias formas, social e culturalmente pela perspetiva como encaramos o mundo que é diferente de outros, e definimo-nos nessa diferente perspetiva. Não estamos dentro ou fora do islão, mas recusamos diversas condições do islão", explica Ercan Geçmez, presidente da Fundação.

O amplo gabinete de Geçmez está decorado com referências a este universo esotérico, junto a um quadro que representa homens e mulheres Alevis em celebração.

Na sua dissidência religiosa, pouco tolerada pelo sunismo dominante na Turquia, os Alevis promovem os seus ritos através a dança, do canto, e experimentam diversas formas de reza. O seu símbolo é o leão.

"Não exageramos Deus como ser transcendental, antes aquele que se encontra na Natureza, em qualquer lado. Acreditamos no Corão, na Bíblia, em outros livros sagrados, mas acreditamos que têm sido alterados desde a sua origem", indica o presidente da Fundação, acompanhado por um assistente e investigador.

O paganismo mantém uma função importante na sua cultura, e em todas as povoações Alevis, na larga maioria situadas na Turquia central, as altas montanhas são locais venerados. Com frequência sobem ao topo para promover os seus rituais e acreditam na reencarnação da alma.

Os Alevis reivindicam cerca de 20 milhões de membros na Turquia e asseguram que estão presentes em muitas regiões do Médio Oriente e entre a emigração turca na Europa, em particular na Alemanha. Pugnam por um islão liberal no qual o álcool é autorizado, as mulheres não usam véu e as cinco orações diárias e o Ramadão não são obrigatórios.

Preceitos muito distintos da ideologia religiosa conservadora proposta pelo atual Presidente turco Recep Tayyip Erdogan e o seu Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP, no poder desde 2003), que não reconhece o culto Alevi, os acusa de terem "inventado uma nova religião" e de constituírem um problema de "segurança nacional".

Respondem referindo pertencer à sociedade secular, reivindicando direitos de cidadania igualitários e o reconhecimento do Alevismo pelo Estado.

"A maioria sente-se mais perto do Partido Republicano do Povo [CHP, a principal força da oposição]. A maioria vota CHP, mas outros são de esquerda, socialistas, e outros votam pelo movimento curdo. Na generalidade, estão afastados dos partidos conservadores e dos partidos sunitas", acrescenta Ercan Geçmez.

Os dirigentes desta comunidade denunciam as contínuas tentativas de assimilação, em particular das crianças Alevis que frequentam o ensino público, a manipulação dos manuais escolares, a exclusão de todos os organismos estatais, a imposição de mesquitas nas suas povoações ou uma associação forçada do Alevismo ao islão.

A questão Alevi reemergiu subitamente no decurso da atual campanha para as legislativas e presidenciais de 14 de maio, após o candidato presidencial da oposição e líder do CHP, Kemal Kiliçdaroglu, ter divulgado em meados de abril um vídeo, com dezenas de milhões de visualizações, reivindicando a sua origem Alevi, enfatizando a importância de proteger a identidade individual e o fim do sistema divisivo na Turquia, prometendo equidade no plano religioso.

"As nossas identidades são a base que nos tornam no que somos. Devemos protegê-las com honra. Mas há coisas importantes que podemos escolher na vida. Podemos escolher ser uma boa pessoa, ser honesto, moral, consciencioso, virtuoso e justo", disse na ocasião.

Cerca de uma semana depois, o Presidente Erdogan reagiu a estas declarações de forma cáustica, no decurso de um comício.

"A essência desta nação é forte, e em 14 de maio dará a necessária resposta com a permissão de Alá. Não temos uma religião sunita, alevi ou xiita, a nossa religião apenas tem um nome, que é o islão. A nossa identidade religiosa apenas tem um nome, que é ser muçulmano".

Erdogan também questionou Kiliçdaroglu por ter sentido "subitamente" a necessidade, aos 74 anos, de se identificar publicamente com essa minoria religiosa, sem que previamente ninguém tenha questionado as suas crenças ou identidade.

"Kemal Kiliçdaroglu disse que tinha origens Alevis. Acredito que é um honesto Alevi. É um político secular, nunca fala de religião, mas foi forçado a dizer algo sobre isso", assinala Ercan Geçmez. "Erdogan julga que é o único com direito a ser muçulmano. Não temos nada contra os credos alheios, mas recusamos qualquer imposição. Somos seculares, não queremos confundir as crenças com a governação de um país".

A Fundação Cultural Anatólia Haci Bektas Veli tem-se escusado a emitir declarações políticas, mas os seus dirigentes não ocultam o desejo de uma mudança política e uma Turquia onde os seus direitos estejam por fim reconhecidos na Constituição.

"O problema dos Alevis não reside no facto de serem Alevis. Mas nas relações com o Estado existe um problema. A forma como o Governo olha para os Alevis é um grande problema. Com uma Constituição democrática, esse problema seria resolvido", frisa o líder da comunidade.

Na sua visão, um dos principais problemas da Turquia reside na "impregnação" da religião no aparelho de Estado.

"Pensam que o sunismo é o Estado e o Estado o sunismo. Não é possível distingui-los. E tentam governar a Turquia de acordo com as leis da sharia, a lei islâmica", sustenta Ercan Geçmez.

Os Alevis foram sujeitos a atrocidades na história recente, incluindo o massacre de Maras em 1978, o massacre de Corum em 1980, o massacre de Sivas em 1993 e o massacre de Gazi em 1996. Os seus locais de culto e as suas casas são atacadas ocasionalmente em diversas regiões do país, na maioria dos casos com a marcação de um "X" nos seus edifícios.

Na sala de conferências e de reuniões, com um amplo palco, a Fundação de Ancara preparara uma evocação dos 30 anos do massacre de Sivas, ocorrido em 2 de julho de 1993 com um balanço de 37 mortos, na maioria intelectuais Alevis.

Antes da despedida, o presidente da Fundação apresenta um músico da comunidade que surge com dois instrumentos de cordas, o baglama e o himza, este mais pequeno com duas cordas. Um som melodioso espalha-se pela sala, e o jovem canta: "Sempre que olhamos, temos de olhar para dentro".