Eleições Turquia. Pressão sobre esquerda na campanha com centenas de detenções

Em Ancara, a sede do HDP fica situada num edifício de três andares com fachada em tijolo e vidro, com um vigilante em permanência à entrada e câmaras de filmar apontadas para a rua.

Nuray Ozdogan recebe a Lusa na sala de conferências do partido denominada Deniz Poyraz, um tributo a esta ativista do HDP assassinada em junho de 2021 na região de Esmirna por um extremista turco, na sede do partido.

Advogada do comité de direitos humanos do HDP e defensora dos direitos do povo curdo, Nuray Ozdogan denuncia em tom firme as pressões das últimas semanas sobre esta formação, antes de precisar a sua vertente ideológica: "Não designamos o HDP de `pró-curdo`, antes de ecologistas, feministas, assalariados, LGBT, etc. Somos um partido de diversas identidades".

Na sala de entrada, uma televisão sintoniza o Medya Habel, um canal televisivo curdo que transmite um comício em Urfa, sudeste da Turquia, do Partido dos Verdes e o Futuro da Esquerda (Yesil Sol Parti, YSGP), abreviado Partido da Esquerda Verde (YSP), com milhares de apoiantes. A sua frase de campanha é "Mulher, Vida, Liberdade", um eco dos protestos anti-regime que varreram o Irão nos últimos meses.

O HDP enfrenta um processo judicial que poderá implicar a sua dissolução e dezenas de deputados curdos apresentam-se às legislativas do próximo domingo nas listas do Partido da Esquerda Verde (YSP). Em outubro passado, esta formação adotou um símbolo semelhante ao do HDP, onde predomina uma árvore e o verde, e apresenta-se numa coligação - a Aliança Trabalho e Liberdade (EvO) - com cinco outras formações das esquerdas turcas.

A definição do HDP é partilhada por Emirali Trukmen, diretor-geral da editora Dipnot, primeiro candidato do YSP pelo primeiro distrito de Ancara.

"A nossa ideologia assenta no feminismo, ecologia, o valor do trabalho, liberdade, antimilitarismo, democracia. O conceito de democracia radical. Existem componentes socialistas na nossa aliança", explica no gabinete da sua editora, vocacionada para a publicação de livros sobre política geral e após oferecer café ou chá, costume habitual na Turquia para os visitantes.

"Existem três objetivos para as eleições: colapso do regime Erdogan, o regime de um homem, eleger deputados com peso para garantirem uma função determinante, promover a democracia na Turquia e uma solução pacífica para a questão curda", especifica o candidato a deputado.

O HDP indicou que apenas no mês de abril foram detidos 295 membros do partido, sobretudo em Diyarbakir e Istambul, onde se concentra a maior população curda, respetivamente 1,5 e 3 milhões, num total que segundo diversos estudos varia entre entre os 12 e os 20 milhões, pelo menos 15% da população. Dezenas permanecem nas prisões.

"Trata-se de um ataque sistemático ao HDP por parte do AKP [o partido islamista conservador no poder], com muitas vagas de detidos. Houve ataques recentes devido ao peso na sociedade do HDP, quase diariamente ocorrem operações de detenção em todas as províncias da Turquia", acrescenta Nuray Ozdogan.

A ativista e advogada está convicta da importância decisiva dos deputados do HDP integrados na aliança das esquerdas, e ressalva o apoio anunciado por estas formações ao candidato presidencial da oposição, Kemal Kiliçdaroglu.

Uma decisão que surgiu de fora, quando foi anunciada pelo ex-copresidente do HDP Selahattin Demirtas, detido desde 2016 por acusações relacionadas com terrorismo.

Em 04 de maio, Demirtas emitiu a partir da prisão de Edirne (na Trácia turca) uma mensagem no Twitter dirigida a Kiliçdaroglu. "Acredito sinceramente que terminará com a segregação, assegurará a paz social e trará prosperidade à Turquia. O meu voto é para si Sr. Presidente Kiliçdaroglu".

Nuray Ozdogan é uma das advogadas de Demirtas - a ex-copresidente do partido, Figen Yuksekdag, também se encontra detida desde 2017 sob a acusação de distribuir "propaganda terrorista" - e nas últimas semanas tem também denunciado detenções de jornalistas que acompanhavam a atividade do HDP, e quando "a generalidade dos `media` estão controlados pelo Governo".

"O objetivo consiste em impedir o apoio ao HDP, mas respondemos que temos o direito de exprimir as nossas perspetivas. A repressão tem afastado apoiantes do partido. Impedem a propaganda, tentam banir tudo. Gravam as nossas iniciativas com câmaras, uma estratégia para disseminar ansiedade entre os apoiantes", assinala.

Em resposta às acusações do Presidente Recep Tayyip Erdogan, do AKP que também dirige, e do Governo sobre "cumplicidade com o terrorismo", respondem ao recordarem os direitos constitucionais.

Após o YSP ter anunciado o apoio ao principal candidato presidencial da oposição, o Governo referiu-se a uma tentativa de "golpe político", caso seja derrotado nas eleições.

Em resposta, a coligação liderada pelo YSP mobilizou uma equipa de 4.000 advogados para tentar impedir fraudes eleitorais, devido aos receios de que o Conselho Eleitoral Superior (YSK) interceda sempre pelo AKP no caso de protestos.

Atento a esta situação, o editor e candidato a deputado Emirali Trukmen acredita que o AKP não aceitará facilmente uma derrota eleitoral, apesar de acreditar na mudança,

"Na Turquia já existe um ambiente de violência. Se o AKP perder, a violência política pode aumentar", admite.

"Mas, no caso de alteração política, não temos por objetivo integrar o novo Governo, mas antes pressionar para que adote uma nova atitude. O nosso objetivo é eleger 80/90 deputados do HDP, e garantir entre 12,8% e 13,2% dos votos expressos", acrescentou.

Nas legislativas de 2018 o HDP afirmou-se como a terceira força política após o AKP e o Partido Republicano do Povo (CHP) liderado por Kiliçdaroglu, ao eleger 67 dos 600 deputados (11,70%).

A imposição da paz, de um acordo político que solucione a "questão curda", será outra das prioridades.

"O Governo tem de abandonar o conceito de política de guerra, que provoca crise na sociedade. O Governo e as Forças Armadas pressionam para que não seja garantido um acordo de paz sobre a questão curda. Estão em cooperação estreita, são parecidos, pensam em conjunto. O desejo da população pela paz pode destruir essa parceria", concluiu o editor.