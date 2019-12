Eleições vêm clarificar posição sobre o Brexit

As eleições legislativas no Reino Unido são encaradas quase como um segundo referendo ao Brexit. Boris Johsnon, que sempre defendeu uma saída da União Europeia, obteve uma maioria absoluta nas eleições, o que lhe deixa o caminho aberto para concretizar a sua visão para o futuro do país, recorda o enviado da RTP em Londres, José Rodrigues dos Santos.