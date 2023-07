Foto: Isabel Cunha - Antena 1

A Espanha vai a votos no próximo domingo. Cerca de 37 milhões de eleitores são chamados às urnas nas eleições mais polarizadas das últimas décadas. Enfrentam-se dois blocos, esquerda e direita. Os ventos, de acordo com as sondagens, são desfavoráveis para o partido de Pedro Sánchez que lidera o governo.