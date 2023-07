Foto: Isabel Cunha - Antena 1

A Espanha acordou com um bloqueio politico. Alberto Feijó reclama o direito a governar porque o PP foi o partido mais votado e Pedro Sanches recusa a repetição das eleições. O líder dp PSOE referiu esta manhã, numa reunião com a cúpula do partido, que a Espanha é uma democracia parlamentar com procedimentos e prazos que tornam possivel encontrar uma forma de governar o país