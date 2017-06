Eleitos seis governantes que eram candidatos

Lusa 18 Jun, 2017, 23:35 | Mundo

Os seis governantes estavam obrigados a vencer as eleições nos respetivos círculos para poderem continuar no executivo, como é tradição em França.

Em causa estão os ministros de Economia, Bruno Le Maire; da Coesão do Território, Richard Ferrand; da Europa, Marielle de Sarnez; das Relações com o Parlamento, Christophe Castaner, e, por fim, do Ultramar, Annick Girardin.

O secretário de Estado da Economia Digital, Mounir Mahjoubi, também foi eleito, sendo, aos 33 anos, o membro mais jovem do Governo.

Os seis agora eleitos não chegarão a tomar os seus lugares na Assembleia Nacional, sendo substituídos pelos suplentes.

Em caso de derrota, eram obrigados a demitir-se do executivo.

A República em Marcha! (REM, que se define como do "centro político") - partido do Presidente, Emmanuel Macron -, terá vencido as eleições legislativas com maioria absoluta, juntamente com os seus aliados do Movimento Democrático, obtendo 361 lugares num total de 577 -- ainda assim menos que projeções avançadas após a primeira volta, que atribuíam mais de 400 eleitos ao REM.

Segundo a projeção da Ipsos-Sopra Steria, a direita conquistará 126 lugares, enquanto os socialistas, que antes detinham a maioria, terão agora 46 assentos.

A França Insubmissa deverá eleger 16 deputados, os comunistas deverão obter 10 assentos e a Frente Nacional (extrema-direita) conseguirá eleger oito deputados, numa eleição marcada por uma abstenção recorde, superior a 56%.