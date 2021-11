Eletricista processa Baldwin após disparo mortífero em filmagens

a bala que matou Halyna não o atingiu por pouco.



As autoridades norte-americanas continuam a investigar o incidente ocorrido a 21 de outubro no Novo México. Por ora, nenhum dos envolvidos foi alvo de qualquer acusação formal.



O realizador assistente Dave Halls disse aos investigadores que não verificou todas as balas na arma, antes de a entregar ao ator Alec Baldwin, de acordo com um documento judicial citado pela BBC.

Segundo Svetnov,As autoridades norte-americanas continuam a investigar o incidente ocorrido a 21 de outubro no Novo México. Por ora, nenhum dos envolvidos foi alvo de qualquer acusação formal., de acordo com um documento judicial citado pela BBC.

A queixa de Svetnov foi interposta em Los Angeles e incide sobre perto de duas dezenas de pessoas.

Em conferência de imprensa, na quarta-feira, Serge Svetnov afirmou ter visto armas sem supervisão ao longo de alguns dias antes do disparo fatal, acrescentando que alertou os responsáveis.



Na queixa, alega ter “sentido uma deslocação” do que lhe pareceu ser “ar pressurizado”, no momento do disparo. E que foi atingido por “materiais da descarga do disparo”.



Estes desenvolvimentos não mereceram ainda qualquer comentário por parte do ator ou dos demais acusados na queixa do eletricista.



Por sua vez, um advogado de Hannah Gutierrez-Reed, responsável pelas armas e munições utilizadas na rodagem, fez sair uma declaração a reiterar que a sua constituinte não consegue explicar como foi carregada a bala verdadeira.



“Estamos convencidos de que isto foi sabotagem e que Hanna está a ser implicada. Acreditamos que o local do crime foi mexido antes de a polícia chegar”, acusou.



Contudo, entrevistada na quarta-feira pela estação televisiva ABC, a procuradora do condado de Santa Fé, Mary Carmack-Altwies, afiançou que os investigadores “não têm qualquer prova” de sabotagem



Procurar perceber como é que munições verdadeiras surgiram no local da rodagem será “um dos fatores mais importantes” no momento de decidir se haverá acusações formais, ainda segundo a procuradora. Em conferência de imprensa, na quarta-feira, Serge Svetnov afirmou ter visto armas sem supervisão ao longo de alguns dias antes do disparo fatal, acrescentando que alertou os responsáveis.Estes desenvolvimentos não mereceram ainda qualquer comentário por parte do ator ou dos demais acusados na queixa do eletricista.Por sua vez, um advogado de Hannah Gutierrez-Reed, responsável pelas armas e munições utilizadas na rodagem, fez sair uma declaração a reiterar que a sua constituinte não consegue explicar como foi carregada a bala verdadeira., acusou.Contudo, entrevistada na quarta-feira pela estação televisiva ABC, a procuradora do condado de Santa Fé, Mary Carmack-Altwies, afiançou que os investigadores “não têm qualquer prova” de sabotagemProcurar perceber como é que munições verdadeiras surgiram no local da rodagem será “um dos fatores mais importantes” no momento de decidir se haverá acusações formais, ainda segundo a procuradora.