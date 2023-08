Elevada emigração está a aumentar envelhecimento na Venezuela

Foto: Víctor Jesús Carrasco - Unsplash

A Venezuela tinha uma população bastante jovem, mas há vários anos que teve início uma debandada do país para escapar à crise política, económica e social. Agora, a situação começa a pesar na pirâmide demográfica.



O alerta é dado em Caracas por Adriana Pérez Piegard, porta-voz da Ágora, uma organização não-governamental que trabalha para mudar conceitos e consciencializar a população de que as pessoas idosas são necessárias para a sociedade.



Esta organização verifica no terreno que quando as pessoas migram, muitos idosos ficam abandonados, o que afeta o bem-estar destas pessoas e da sociedade onde se integram.